Capodanno, il presidente della Provincia: "Evitiamo il più possibile di far scoppiare botti"

Il Presidente della Provincia Andrea Massari, come molti Sindaci del territorio, invita tutti i cittadini ad usare il buon senso in occasione della notte di capodanno.

“Evitiamo il più possibile di far scoppiare botti che spaventano gli animali domestici e turbano le persone malate e deboli. Dopo tanto tempo tutti abbiamo voglia di tornare a festeggiare il nuovo anno, ma facciamolo con misura e buon senso. E’ il modo migliore per iniziare il nuovo anno.

C’è sempre più attenzione verso questo tema, continua Massari, visto da sempre più cittadini come una battaglia civile a favore della buona educazione. Le ordinanze dei Sindaci, pur con tutte le buone intenzioni che gli riconosciamo, sono sollecitate da parecchi cittadini, ma sono di difficile applicazione e non sembrano una reale soluzione del problema. Molto più fruttuoso lavorare sul convincimento e sulla riflessione per favorire momenti di festa che non danneggino uomini e animali e che rispettino la nostra comunità”