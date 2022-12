Capodanno, tra Piazza Garibaldi e i quartieri: ecco come sarà l'ultima notte del 2022

"Capodanno? Stiamo ultimando il programma e a brevissimo avrete tutte le informazioni". Lorenzo Lavagetto, vicesindaco con delega all'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, ha presentato la mappa degli eventi per le festività natalizie. Tra i parmigiani c'è grande attesa per i festeggiamenti del Capodanno, che torna in piazza dopo tre anni d'assenza legata al Covid. C'è ancora massimo riserbo per l'artista che intratterrà il pubblico aspettando la mezzanotte per il brindisi e il saluto al 2022, ma filtra qualche indiscrezione: l'evento non sarà legato solo al contesto di Piazza Garibaldi, ma sarà 'dislocato' a più livelli con altri piccoli eventi collaterali mirati a ravvivare quartieri come Oltretorrente e San Leonardo. In attesa di notizie ufficiali, i parmigiani si preparano al brindisi e sceglieranno dove trascorrere l'ultima notte dell'anno.