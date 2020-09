Carabinieri: il colonnello Pasqualino Toscani è il nuovo Comandante provinciale

Il Colonnello Pasqualino Toscani è il nuovo Comandante provinciale dei carabinieri di Parma. La presentazione ufficiale è avvenuta nella mattinata di martedì 15 settembre. Fino ad oggi il colonnello Toscani ha comandato il gruppo Carabinieri di Roma Ostia, incarico arrivo dal 2017 fino all'arrivo nella nostra città. Pasqualino Toscani è nato a Pesaro nel 1974 e ha ricoperto tantissimi incarichi all'interno dell'Arma dei Carabinieri: da giovane Capitano ha retto il Comando della compagnia di Cortona e quello di Caserta, ha poi prestato servizio presso il reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica. Con il grado di Maggiore ha svolto le funzioni di aiutante di Campo del Comando Interregionale Qulqualber di Messina e del Comando Interregionale Podgora e di Vice Comandante Generale a Roma.

"L'Arma in questa provincia continuerà a fare il suo lavoro, con impegno, professionalità e tanta determinazione - ha sottolineato il neo Comandante. Nel solco di quello che già il collega Altavilla ha fatto - un'eredità pesante perchè lui ha fatto benissimo - continueremo ad operare per l'interesse della comunità. Fare il Comandante provinciale è un'esperienza importante dove la gente vuole avere sicurezza. Tenete conto che l'Arma dei carabinieri in provincia è presente in maniera capillare: le nostre stazioni continueranno ad operare. E' un territorio bellissimo, non vi manca veramente nulla".



