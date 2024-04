Carabinieri: incontri sulla legalità con il giornalista Salvo Palazzolo

Lunedì 22 aprile, presso il Salone Umberto I del Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, nell’ambito del progetto della Fondazione Occorsio “La Giustizia adotta la Scuola”, il Comandante Provinciale Colonnello Andrea Pagliaro e il giornalista e scrittore Salvo Palazzolo hanno incontrato i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Langhirano e del liceo scientifico “Marconi” di Parma per parlare di legalità.

L’incontro ha visto la partecipazione entusiasta dei giovani che, accompagnati dai docenti, hanno dialogato con il Colonnello e il giornalista per rafforzare la condivisione dei valori fondanti della Patria. Ci sono stati momenti molto emozionanti e toccanti quando i due relatori hanno raccontato

esperienze vissute nel contrasto alla criminalità organizzata. Salvo Palazzolo ha ricordato quando, da giovane cronista, si è trovato a raggiungere, tra i primi, il luogo dell’attentato ai danni di Borsellino, mentre il Comandante Provinciale, sollecitato dalle domande del noto giornalista, ha parlato di alcune operazioni di servizio condotte in Sicilia, tra le quali le indagini sull’ultimo latitante stragista.

All’evento hanno partecipato anche i Carabinieri Forestali che hanno richiamato l’attenzione sulla legalità ambientale, tema di assoluta attualità nell'era del rapporto critico tra uomo e risorse naturali. Particolarmente interessante è risultato, inoltre, il contributo fornito dal personale del R.I.S. che ha illustrato le nuove metodologie di sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine. I ragazzi si sono divertiti anche a rilevare le impronte da loro lasciate su alcune superfici.

Alla presentazione in aula è seguita una piccola mostra statica dell’equipaggiamento, delle autovetture e delle moto per pronto intervento in dotazione alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma, ai mezzi in dotazione al R.I.S. ed al personale dei Carabinieri Forestali. Nella circostanza il Comandante Provinciale ha rivolto un accorato appello ai ragazzi per metterli in guardia dai rischi della droga, del web e dai comportamenti devianti in genere, confermando il solenne impegno dei Carabinieri di Parma ad essere sempre al loro fianco e ha sottolineato che “l’alleanza tra istituzioni e società civile è la chiave della legalità, come ci hanno insegnato i nostri martiri Falcone e Borsellino”.

L’incontro ha suscitato moltissimo interesse, al punto che diversi ragazzi hanno avvicinato il Comandante Provinciale e il giornalista al termine della conferenza, per scambiare qualche parola, chiedere qualche ulteriore informazione e scattare qualche fotografia.