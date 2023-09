Carabinieri: il Comandante provinciale Pasqualino Toscani lascia Parma

Il Colonnello Pasqualino Toscani, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma dal 14 settembre 2020, oramai in procinto di assumere, a Roma, il prestigioso incarico di Capo Ufficio Infrastrutture, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver salutato nei giorni scorsi i “suoi' Carabinieri e la Città di Parma, nella mattinata odierna ha incontrato, per un breve saluto, il Prefetto, il sindaco della Città di Parma ed il Presidente della Provincia.

Nell’occasione le autorità hanno ringraziato il Colonnello Toscani per l'efficace azione di comando, profusa nel corso della sua permanenza in Provincia di Parma, e per i brillanti risultati conseguiti dall'Arma dei Carabinieri nella prevenzione e contrasto dei reati. Il Prefetto ha altresì espresso stima e gratitudine per le qualità personali e professionali che ha saputo porre con correttezza ed efficienza al servizio della cittadinanza e delle istituzioni del territorio.

Al Colonnello, le autorità hanno rivolto i migliori auguri per lo svolgimento del nuovo rilevante incarico. Lunedì 11 settembre, assumerà il comando dei Carabinieri di Parma il Colonnello Andrea Pagliaro, proveniente dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trapani.