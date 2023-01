Carabinieri tra i giovanissimi: incontro al Palazzo Ducale con la scuola primaria Cocconi

Continuano le attività dei Carabinieri di Parma in favore degli istituti scolastici della Provincia per diffondere la cultura della legalità tra i giovanissimi. Nella

giornata di ieri il Comando Provinciale di Parma ha aperto le sporte agli alunni della Scuola Primaria “Pietro Cocconi”. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta dei giovani “discenti” che, accompagnati dai professori, hanno ascoltato le spiegazioni dei militari sulla cultura della legalità, i compiti ed i servizi d’istituto che l’Arma svolge quotidianamente a servizio della comunità e soprattutto hanno posto loro numerosissime domande e curiosità.

Alla presentazione in aula è seguita una piccola mostra statica dell’equipaggiamento e delle autovetture del pronto intervento in dotazione

alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma, tra le quali la nuovissima Alfa Romeo “Giulia”, per poi passare ad una visita della

Stazione di Parma Oltretorrente dove, accolti dal Comandante, hanno avuto modo di conoscere l’operato e l’impegno che viene quotidianamente profuso

nel servizio da parte dei Carabinieri in favore della comunità.