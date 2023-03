Carabinieri tra i giovanissimi: incontro al palazzo Ducale con la scuola primaria di San Polo e Torrile

Continuano gli incontri per la diffusione della cultura della legalità tra gli studenti. Nella mattinata del 14 marzo, nell’ambito del ciclo di incontri

che l’Arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti in città e su tutto il territorio della provincia, il palazzo

ducale, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, ha nuovamente aperto le sue porte agli alunni della scuola primaria di San Polo e Torrile.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta dei giovani “discenti” che, accompagnati dai professori, hanno avuto l’opportunità di visitare le sale del

palazzo ducale ed ascoltare le spiegazioni dei militari sulla cultura della legalità, i compiti ed i servizi d’istituto che l’Arma svolge quotidianamente a

servizio della comunità e soprattutto hanno posto loro numerosissime domande e curiosità.

Tanti sono stati i temi affrontati, sviscerati in una interessante discussione che ha visto una vivace ed attiva partecipazione degli alunni: dalle attività

svolte a far conoscere l’operato dei Carabinieri sul territorio ed in favore delle comunità, a temi strettamente legati alla cultura della legalità.

Alla presentazione in aula è seguita una piccola mostra statica ture del pronto intervento in dotazione alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma.