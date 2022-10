Carabinieri: vetrina per il 4 novembre in un negozio di via XX Marzo

Come da tradizione in occasione del Quattro Novembre, festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, il Comando Provinciale dei Carabinieri di

Parma ha allestito una vetrina, in via XX Marzo angolo Piazzale Battistero, presso il negozio d’abbigliamento “Levante Piazza Duomo”. La vetrina è

dedicata alla memoria del Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa, in occasione del 40esimo anniversario della sua tragica morte il 3 settembre

1982. L’Alto Ufficiale, sepolto insieme alla moglie presso il cimitero della “Villetta” è dal 2020 “cittadino onorario” di Parma. In un contesto

armonicamente integrato con il Tricolore, sono esposti tre manichini. A sinistra, guardando la vetrina, uno con l’uniforme di servizio del periodo del

Generale Dalla Chiesa. A destra, un altro con l’uniforme utilizzata nel periodo bellico anche dal padre Romano, anch’egli Ufficiale dell’Arma ed al centro la

Grande Uniforme Storica da Ufficiale dei Carabinieri. La scenografia è completata da tabelle riportanti celebri frasi del Generale, oggetti vari,

copricapi ed accessori di epoche coloniali e delle guerre mondiali con annesse stampe che costituiscono frammenti molto significativi della secolare

storia della “Benemerita”. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ringrazia il Sig. Antonio Ravanetti, titolare del negozio d’abbigliamento



“Levante Piazza Duomo” e il Sig. Alessandro Priori, collezionista e appassionato di storia dell’Arma per il significativo contributo offero. Lavetrina sarà visibile a tutta la cittadinanza fino al 7 novembre