Covid, boom di contagi in carcere: detenuti positivi più che raddoppiati in una settimana

Nell'ultima settimana all'interno del carcere di via Burla a Parma si è registrato un boom del numero di persone, tra detenuti e agenti della polizia penitenziaria, contagiate dal Covid-19. In particolare c'è stata un netto aumento per quanto riguarda i carcerati: ad oggi, 2 febbraio, i positivi sono 41, di cui solo 1 nella sezione di Alta Sicurezza. Gli agenti contagiati sono 15 per un totale di 56 persone.

Secondo le prime informazioni molti dei positivi sarebbero asintomatici e sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Fino ad una settimana fa il numero di contagi tra i detenuti erano stato sempre sotto la soglia dei 20. Si è verificato quindi un raddoppio negli ultimi sette giorni, anche in seguito ai risultati dello scrrening che è stato disposto in seguito all'accertamento della presenza di alcuni positivi. il 21 gennaio era stata messa in quarantena una sezione dell'Alta Sicurezza, i detenuti positivi erano 17 mentre gli agenti della penitenziaria erano 24.