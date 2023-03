"Tra diritto e società. La questione penitenziaria”: dal 31 marzo all’Università di Parma

Prende il via venerdì 31 marzo all’Università di Parma la terza edizione di Tra diritto e società. La questione penitenziaria, ciclo di seminari promossi dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e organizzati dai docenti Chiara Scivoletto (Criminologia) e Fabio Cassibba (Diritto penitenziario).

Tutti gli incontri della rassegna, affidati a un panel multidisciplinare (docenti di Diritto e di Sociologia, esperti, professionisti, educatori, avvocati, magistrati, attori e volontari), si terranno dalle 15 alle 17 nell’Aula B della Sede centrale dell’Ateneo (via Università 12) e si focalizzeranno su temi di rilievo e attualità come la genitorialità reclusa (31 marzo), l'ostatività (27 aprile), la pratica teatrale (4 maggio), l'affettività negata (11 maggio).

Primo appuntamento venerdì 31 marzo. Dopo i saluti iniziali del Direttore del Dipartimento Giovanni Francesco Basini e l’introduzione dei due docenti organizzatori Chiara Scivoletto e Fabio Cassibba, si parlerà di Genitorialità recluse con Giulia Fabini (Università di Bologna), la giornalista e fondatrice di Verso Itaca APS Carla Chiappini e Carmela Gesmundo, Funzionaria della Professionalità Giuridico Pedagogica Istituti Penitenziari di Reggio Emilia.

Giovedì 27 aprile il focus sarà su Riforma permanente dell’ostatività penitenziaria, con Gianluca Varraso (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), l’Avvocata Maria Brucale e Fabio Fiorentin, Magistrato di Sorveglianza di Venezia.

Al centro dell’incontro di giovedì 4 maggio sarà La pratica teatrale in carcere. Relatori Roberta Gandolfi (Università di Parma), Valeria Ottolenghi (Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere – Destini Incrociati), Franca Tragni e Carlo Ferrari (Associazione culturale Progetti & Teatro), Barbara Pizzetti (Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia), Vincenza Pellegrino e Vincenzo Picone (Polo Universitario Penitenziario - Università di Parma).

La rassegna si chiuderà giovedì 11 maggio con L’affettività negata. Interverranno Francesco Zacché (Università di Milano-Bicocca), Veronica Valenti (Garante per le persone private della libertà - Comune di Parma) e l’Avvocata Monica Moschioni.

L’iniziativa, accreditata per la formazione continua degli Avvocati e degli Assistenti sociali, è aperta a tutte le persone interessate ma si rivolge in primis a studentesse e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali – per i quali è previsto il riconoscimento di 3 CFU extra-curricolari a fronte della partecipazione a tutti i seminari.

Iscrizioni entro mercoledì 29 marzo:

modulo per studentesse e studenti https://gspi.unipr.it/it/node/7782

modulo per avvocati, assistenti sociali e altre categorie https://gspi.unipr.it/it/node/7803