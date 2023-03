"Escalation di aggressioni, doppi turni e 10 ore al giorno di lavoro": la rabbia degli agenti in protesta davanti al carcere

"Escalation di aggressioni, carenza di organico, doppi turni e anche 10 ore di lavoro al giorno": Protesta degli agenti di polizia penitenziaria davanti al carcere di via Burla a Parma nella mattinata di martedì 21 marzo: il presidio è stato indetto da numerose sigle sindacali, Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Fp Cgil, Cnpp.

"Stanno aprendo due nuove sezioni per detenuti ammalati - sottolinea Gianluca Giliberti della Fns Cisl: senza che all'interno ci sia la possibilità di effettuare delle visite specialistiche. Il primo impegno che chiediamo al governo è quello di non far aprire queste due nuove sezioni. Non riusciamo più a sostenere le visite dei detenuti. E' stato annunciato un aumento di personale su scala nazionale: speriamo che il carcere di Parma possa essere risarcito dall'apertura delle due nuove sezioni. Servono 100 agenti in più".

Gli agenti: "Chiediamo il taser e la bodycam per difenderci"

"Tra le tante problematiche che vengono riscontrate poniamo l'attenzione sulla carenza degli organici e dei dirigenti - specificano i dirigenti della Uilpa. Abbiamo un solo direttore che avrebbe sicuramente bisogno di un affiancamento. E' prevista la figura di un dirigente aggiunto che possa gestire un istituto cosi complesso. Mancano un centinaio di dirigenti, c'è un enorme via vai per quanto riguarda le visite dei detenuti. Via Burla è visto come un istituto sanitario ma di sanitario c'è poco.

Il Sappe: "Duecento detenuti in più con lo stesso numero di agenti"

"Ci sono problemi di tipo sanitario con il diritto alla salute dei detenuti che non è tutelato - dichiara la Fp Cgil - non sono garantite le visite specialistiche che sono garantite all'esterno. C'è il tema delle aggressioni che sono state più volte denunciate, molte volte avvengono anche per motivi di tipo psichiatrico. C'è la necessità di fare congrui investimento per affrontare il problema anche dal punto di vista terapeutico, per attenuare le tensioni che ricadono sugli agenti della penitenziaria"

La Fns Cisl: "Chiediamo al governo di non aprire le due nuove sezioni sanitarie"

"Mancano 100 agenti della penitenziaria - sottolinea Errico Maiorisi, vice segretario regionale del Sappe. La pianta organica è ferma al 2017, quando ancora non c'era il nuovo padiglione che è rimasto aperto con tutte e quattro le sezioni con 200 detenuti in più. Per noi vuol dire doppi turni, riposi settimanali soppressi, mancanza di diritti e più di 10 ore di servizio e mancanza di formazione. C'è poi un aumento delle visite sanitarie con una decina di scorte al giorno con due o tre agenti. Il personale si astiene dalla mensa come forma di protesta, fino a domenica"

La Fp Cgil: "Aggressioni dovute anche a problemi psichiatrici: servono investimenti"

Uilpa: "Servono più dirigenti penitenziari"