La centralità del caregiver familiare nei percorsi di cura: il 4 novembre se ne parla a Parma, Fidenza e Langhirano

In Italia, i caregivers familiari sono più di 7 milioni, cioè circa il 15% della popolazione. Sono persone impegnate a prendersi cura quotidianamente di un proprio familiare malato, disabile o anziano; la maggior parte di loro ha più di 50 anni, uno su cinque più di 60 (dati ISTAT 2018). Una realtà poco conosciuta e silenziosa, costituita da uomini e soprattutto da donne, che vivono in solitudine la propria condizione del prendersi cura, spesso sacrificando la propria vita lavorativa e sociale.

Per approfondire e confrontarsi sul ruolo dei caregiver, risorsa per la comunità e punto di riferimento per il percorso di cura del familiare assistito, l’Azienda Usl di Parma organizza per venerdì 4 novembre alcune iniziative su tutto il territorio provinciale, in collaborazione con il CSV Emilia, Centro Servizi del Volontariato di Parma.

IL CONVEGNO

Con inizio alle 9.15, il convegno dal titolo “La centralità del caregiver familiare nei percorsi di cura” è organizzato contemporaneamente a Parma nella sede dell’Assistenza Pubblica, in via Gorizia n. 2, a Langhirano al Centro Culturale di via Battisti n. 20 e a Fidenza, alla Casa la tenda in via Coduro n. 9/A. Con gli interventi di relatori esperti, professionisti dei servizi e caregiver familiari si vuole dare evidenza dell’importanza del coinvolgimento del caregiver familiare nella progettazione dei percorsi assistenziali e la valorizzazione del loro punto di vista nel contesto di vita delle persone di cui si prendono cura.

Il convegno che si svolge a Parma è introdotto dalla Direttrice delle Attività Socio Sanitarie dell’Ausl Anahi Alzapiedi e Ettore Brianti Assessore Politiche sociali e welfare Comune di Parma. Intervengono poi: Simonetta Puglioli della Direzione Generale Cura della persona salute e welfare Regione Emilia-Romagna, Cristiana Torricella, Caregiver e Presidente Anffas Parma, Emanuela Enrica Roncoroni Assistente sociale del Comune di Parma, Francesca D’Angella dello Studio APS di Milano; modera il convegno Stefania Pelosio Assistente sociale dell’Ausl.

A Langhirano, aprono i lavori Aldo Spina, Presidente del Comitato di distretto Sud-Est e Giovanni Gelmini, Direttore del distretto Sud-Est. Intervengono: Lisa Dellapina, Responsabile Servizi Assistenza Anziani del Comune di Langhirano, Marilena Pistillo Assistente sociale dell’Ausl, Sabrina Spaggiari Psicologa di AIMA, Adriana Michelangeli Caregiver, Cristina Giuberti Assistente sociale Azienda Pedemontana Sociale; modera Debora Tanzi Responsabile Ufficio di Piano di Langhirano.

A Fidenza, il convegno è aperto da Andrea Deolmi, Direttore del distretto di Fidenza, Alessia Frangipane, Assessore alle politiche sociali Comune di Fidenza e Massimiliano Franzoni Presidente ASP distretto di Fidenza. Intervengono: Daniela Egoritti Responsabile Servizio Assistenza Anziani del Comune di Fidenza, Anna Ballarini, Assistente sociale dell’Ausl, Dolores Ferrario Presidente associazione Gruppo Sostegno Alzheimer di Fidenza, Laura Furini Assistente sociale del Comune di Roccabianca, Ruggero Plebani Direttore del Servizio per la disabilità e non autosufficienza del Comune di Lecco; modera Daniela Egoritti.

L’INCONTRO

Al pomeriggio del 4 novembre, a Parma, nella sede dell’Assistenza pubblica di via Gorizia n. 2, con inizio alle 14.30 si tiene l’incontro dal titolo “Il caregiver familiare: dalla consapevolezza del ruolo a risorsa per la comunità e per la rete dei servizi”, dove professionisti dei servizi e caregiver si confrontano a partire dalle esperienze di questi ultimi, per evidenziare come i caregiver consapevoli del proprio ruolo possano diventare una risorsa per tutta la comunità e anche per superare l’isolamento in cui spesso vivono.

Intervengono Samia Ibrahim Mohamed dell’Associazione Young caregiver, la Psicologa Caterina Piola, Maria Cristina Dieci dell’Associazione Spina Bifida Italia, Ruggero Plebani Direttore del Servizio per la disabilità e non autosufficienza del Comune di Lecco, Emma Tassi Carboni dell’Associazione Cerbiatto Ribelle e Lina Fochi del gruppo Donne in rete; modera Francesco D’Angella.

Per favorire la partecipazione dei cittadini e caregiver l’evento di Parma può essere seguito sulla piattaforma ZOOM collegandosi al seguente link

link https://ausl-pr-it.zoom.us/j/96721846430?pwd=aWFidUp2RGIyUVVrVDk2cndEeHl2QT09 ID riunione: 967 2184 6430 Passcode: 923695

LA GUIDA

Gli incontri sono occasione anche per presentare la guida “Orientarsi nella rete dei servizi”, redatta dal Tavolo provinciale caregiver della Direzione delle Attività Socio Sanitarie dell’Ausl di Parma, per e con i caregiver familiari, in cui trovare indicazioni chiare e specifiche sui servizi sanitari e sociali orientati al domicilio, alla semiresidenzialità e alla residenzialità. La guida contiene anche le informazioni su diritti e tutele dei caregiver e i contatti della ricca rete di Associazioni del terzo settore di Parma e provincia a supporto dei caregiver. La guida sarà disponibile nel sito www.ausl.pr.it