Caregiver familiari: da oggi online il portale web dedicato

Conoscere i propri diritti, ma anche tutti i servizi disponibili e le associazioni presenti sul territorio, confrontarsi e trovare risposte ai propri bisogni, e soprattutto non sentirsi soli.

Questo e molto altro a portata di click, per informare e supportare i caregiver familiari, coloro che a titolo gratuito e continuativo si prendono cura delle persone care affette da malattia cronica, con disabilità, oppure anziani gravemente non autosufficienti.

È online da oggi il portale web “CaregivER familiare” della Regione Emilia-Romagna, https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/.

Voluto, pensato e realizzato per sostenere concretamente quella platea di cittadini che svolgono per i propri cari un servizio prezioso e insostituibile, che rischia a volte di essere dimenticato.

“Con questo nuovo strumento ci poniamo l’obiettivo di rendere più semplice la vita di quelle persone, e sono tante, che dedicano il proprio tempo e spesso la propria esistenza ai propri cari in situazioni di grave difficoltà e bisognosi di assistenza continua- sottolineano la vicepresidente della Regione con delega al Welfare, Elly Schlein, e l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini -. Un portale costruito e gestito insieme a chi, meglio di chiunque altro, conosce esigenze e difficoltà dei caregiver. La Regione è da tempo impegnata, già con la legge del 2014, a valorizzare questa figura, in sintonia con le esigenze della persona cara accudita, ma c’è ancora tanto da fare, a partire dall’ambito nazionale e legislativo, per questo esercito silenzioso e prezioso di persone. A loro, che rappresentano una componente informale ma fondamentale nella rete di assistenza, non smetteremo mai di esprimere la nostra gratitudine e di assicurare il nostro supporto”.

Il progetto che vede oggi la luce è stato fortemente voluto dalla Regione, costruito e gestito in collaborazione con la rete dei referenti territoriali caregiver di Comuni, Unioni di Comuni e Aziende Sanitarie del territorio e con l’apporto dei rappresentanti delle associazioni e dei sindacati che fanno parte del “Gruppo regionale Caregiver”.

L’obiettivo è sostenere e rafforzare l’importanza del ruolo dei caregiver e offrire uno strumento semplice e chiaro che dà informazioni, riferimenti e notizie sul sistema regionale dei servizi e sulle opportunità previste per questa figura.

Tra le varie sezioni del sito si possono consultare i documenti ufficiali che riguardano la figura del caregiver (legge regionale, Linee attuative, ecc.); gli indirizzi delle associazioni; la mappa dei punti di riferimento locali presenti sul territorio regionale, cui possono rivolgersi i caregiver per informazioni e orientamento sui servizi, gli interventi e le opportunità previsti per loro, anche per ricevere supporto per l’attività di assistenza che svolgono. Una sezione è dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale e alle Organizzazioni di Volontariato più impegnate al fianco dei caregiver, la cui partecipazione è promossa e valorizzata dalla Regione con il progetto CaregivER. Per il futuro è previsto un ulteriore arricchimento del portale con nuove sezioni tematiche, schede informative e interviste di approfondimento in funzione delle esigenze che emergeranno