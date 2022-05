Caritas Children, due progetti di 'sostegno a distanza' targati Parma

Caritas Children Onlus ha aperto dallo scorso mese due nuovi progetti di Sostegno a Distanza: in Madagascar e in Benin. Il primo progetto di Sostegno a Distanza ha sede a Vohiday (Madagascar) ed è coordinato da Nicola Gandolfi, missionario laico fidei donum, con il quale Caritas Children collabora già da qualche anno contribuendo al mantenimento di tre scuole materne. Il progetto sarà portato avanti con il supporto dell’ODV TsiryParma, fondata dallo stesso Nicola Gandolfi, Associazione che si occupa di gestione forestale sostenibile nel territorio di Vohiday. Qui molte famiglie non hanno la possibilità economica di far studiare i propri figli, costretti quindi ad occuparsi della lavorazione della canna da zucchero per la produzione del rhum. Spesso i ragazzi interrompono gli studi prima del liceo poiché, in assenza di scuole superiori locali, non hanno la possibilità di spostarsi in altri villaggi e continuare così il loro percorso scolastico.

L’altro progetto ha sede in Benin, dove da vari anni opera e organizza viaggi missionari l’Associazione “Di Mano in Mano” ODV. Il progetto consentirà di accogliere sin dall’età scolare bambini e ragazzi ipovedenti o non vedenti, nel centro Siloè di Djanglanmey, gestito dalle Suore Les Servantes de la Lumière du Christ. Il centro dispone di un collegio che accoglie i bambini in base allo stato di povertà della famiglia e offre loro la possibilità di studiare e di imparare alcune attività tradizionali. Ogni ragazzo potrà infatti decidere se seguire gli studi, eventualmente anche quelli universitari, o se dedicarsi all’apprendimento di un mestiere. L’obiettivo del centro è quello di dare agli studenti gli strumenti e le competenze per diventare autonomi. Caritas Children, in un primo momento, sosterrà solamente il centro Siloè ma l’obiettivo futuro sarà quello di estendere il progetto anche al lebbrosario di Madjrè, gestito anch’esso dalla Congregazione. Due nuove progetti in territori diversi, guidati dallo spirito che da sempre contraddistingue Caritas Children: sostenere i bambini nel loro percorso scolastico, accompagnandoli nella loro crescita.