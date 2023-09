Caro-affitti: "Parma non è una città per universitari"

Hanno montato una tenda nel giardino della Sede Centrale dell'Università di Parma per protestare contro il caro affitti. Un gesto simbolico che alcuni studenti universitari, una piccola delegazione di Udu Parma (Unione studenti Universitari) hanno voluto compiere in seguito alle proteste che nei giorni scorsi ci sono state a Milano e in diverse città d'Italia Il tema è quello dei prezzi troppo alti degli affitti nelle grandi città. Aumenti che sono stati registrati anche a Parma dove "una casa arriva a costare fino a 500 euro, escluse le utenze. Quelle sono a parte" - spiega Maria Pia Zaninga dell'esecutivo Udu -. "Vorrei un futuro qui”, era lo slogan. "Oggi Parma non solo non è una città universitaria, ma neanche può considerarsi una città studentesca. Ci sono 17mila studenti positivi e solamente 600 posti", ha concluso Maria Pia Zaniga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.