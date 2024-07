Caro affitti: una stanza a Parma costa 357 euro

È corsa al rialzo per chi cerca una stanza in affitto. Lo rivela l’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, società del portale di annunci Immobiliare.it che periodicamente aggiorna le statistiche relative al mercato. I dati diffusi si concentrano sulle locazioni per studenti e lavoratori fuori sede nelle principali città italiane. E consegnano a Bologna – dove studiano molti parmigiani – il poco invidiabile traguardo di seconda città più cara d’Italia per costo di una singola (482 euro mensili, per l’appunto), dietro soltanto a Milano (626 euro) mentre per chi si accontenta di un posto in doppia, bastano (si fa per dire) 249 euro al mese. A Parma si registra un deciso incremento dei valori: i prezzi delle singole aumentano del 16% arrivando a 357 euro e l’offerta delle soluzioni in condivisione è salita del 40%, secondo La Repubblica.