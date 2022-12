Caro bollette: sabato 17 dicembre flash mob in piazza Garibaldi

Un flash mob contro il caro bollette. Si terrà in piazza Garibaldi a partire dalle ore 15 di sabato 17 dicembre. Ad organizzarlo è il neonato gruppo Stop caro bollette che nasce dalla convergenza di diversi movimenti politici e sociali "per portare all'attenzione dell'Amministrazione di Parma e di Iren il disagio di chi si trova a dover pagare bollette sempre più esose in un periodo di crescente crisi economica e sociale". Ma quali soluzioni propone il gruppo? "La tassazione dei profitti di chi continua ad arricchirsi, redistribuire la ricchezza prodotta e concentrata dai grandi produttori di energia, sviluppare una tassazione progressiva, i cui proventi possono essere utilizzati a beneficio della collettività, messa in sicurezza ed adeguamento ambientale delle case popolari e degli edifici pubblici, investimenti nei servizi essenziali quali trasporti, scuole e sanità. Occorre inoltre istituire un organismo di controllo sulle multutility".