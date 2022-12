Il gruppo Stop caro bollette consegna i 'regali' di Natale a Iren: "Paghino gli speculatori"

Presidio del neonato gruppo Stop Caro Bollette in piazza Garibaldi. Gli attivisti hanno simbolicamente consegnato alcuni pacchi di Natale, con scritto 'Caro bollette', 'Caro affitti' e 'Sfratti' ad Iren, proprio sotto l'albero di Natale in piazza Garibaldi. "Le bollette sono sempre più alte - ha sottolineato un'attivista durante il presidio - così come gli affitti. Sappiamo benissimo che a lucrare sono le multiutility come Iren: siamo stanchi. I costi stanno aumentando da mesi, indipendemente dalla guerra in Ucraina. Le azioni che il governo ha proposto per calmierare questa emergenza non sono proporzionate a quello che stiamo vivendo: gli stipendi sono sempre più bassi mentre i costi sempre più alti".

Il gruppo Stop Caro Bollette a Parma nasce dalla convergenza di diversi movimenti politici e sociali a Parma con l’intento di portare all’attenzione dell’amministrazione di Parma e di Iren, il disagio di chi si trova a dover pagare bollette sempre più esose in un periodo di crescente crisi economica e sociale. La questione del caro bollette è legata strettamente ad altre istanze che proveremo a spiegare in questo manifesto.

La guerra e la non-transizione ecologica

I prezzi del gas sono in aumento dall’estate 2021: la guerra Russia – Ucraina ha solo esacerbato una crisi già in atto dovuta alla carenza di materie prime e ad una forte speculazione dei mercati sui prezzi dell’energia. Il problema si risolve solo tramite una vera transizione ecologica e, contemporaneamente, lo sviluppo di piani energetici nazionali attenti all’uso e alla distribuzione di queste risorse.

2. Il potere delle aziende fossili e delle multiutility

Gli extraprofitti multimiliardari delle aziende fossili e delle multiutility come Iren sono dovuti soprattutto alla speculazione sull'aumento dei prezzi dell’energia.

3. La guerra a chi lavora: salari sempre più bassi

In Italia i salari continuano a diminuire e l’inflazione continua ad aumentare. Le misure proposte dalla legge di bilancio, come la reintroduzione dei voucher e i tagli alla sanità, non porteranno nessuna stabilità e nessuna sicurezza alla maggioranza di persone a cui vengono negati salari degni e servizi, e che si trovano invece a dover pagare la crisi di tasca propria.

4. L’emergenza abitativa

I salari scendono, le bollette e gli affitti salgono, spesso obbligando le persone a scegliere: pago l'affitto o pago le bollette? L’unico investimento recente nell’edilizia, il superbonus, ha elargito fondi a pioggia sia a pubblici che a privati, senza considerare l’effettiva valenza ambientale degli investimenti sovvenzionati.

QUALI SOLUZIONI PROPONIAMO:

Tassazione dei profitti

Tassare chi continua ad arricchirsi, redistribuire la ricchezza prodotta e concentrata dai grandi produttori di energia. Sviluppare una tassazione progressiva, i cui proventi possono essere utilizzati a beneficio della collettività: messa in sicurezza e adeguamento ambientale delle case popolari e degli edifici pubblici, investimenti nei servizi essenziali quali trasporti, scuola e sanità. Occorre istituire un organismo di controllo pubblico sulle multiutility.

Transizione ecologica vera e sostegno alle comunità energetiche sostenibili

Serve una transizione ecologica democratica e pubblica, non guidata dal capitalismo finanziario e dal mercato. Occorre un maggiore sostegno tecnico e burocratico alle comunità energetiche, e completa trasparenza nella valutazione di impatto ambientale delle risorse. Bisogna interrompere la dipendenza da fonti fossili, ma anche razionalizzare i consumi, senza scaricare costi e responsabilità sui singoli cittadini o imprenditori.