Carreggiate ridotte, sensi unici alternati, piste ciclabili chiuse: modifiche alla viabilità in via Bassi e viale Villetta

Per procedere ad un'indagine georadar rivolta alla rete sotto servizi per conto di Snam rete gas spa. nei tratti di volta in volta interessati dal 17 aprile, dalle 14 alle 18 ci saranno modifiche della viabilità consistenti in restringimenti di carreggiata, senso unico alternato regolamentato da movieri, chiusura di tratti di marciapiede e pista ciclabile. Sono altresì previsti destituzione stalli e istituzione divieto di sosta con rimozione forzata.

Nel dettaglio: Dal 18/04/2023 al 20/04/2023, la modifica della viabilità interesserà viale Della Villetta. Nello specifico, il 18/04/2023, in viale Della Villetta, lato ovest, nell’area di parcheggio da via Bassi all’accesso monumentale del Cimitero Della Villetta verranno destituiti gli stalli sosta e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Il 19/04/2023 in viale Della Villetta, lato ovest, nell’area di parcheggio da accesso monumentale del Cimitero Della Villetta a ingresso deposito della TEP, sono previsti destituzione stalli ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Per il tempo strettamente necessario chiusura di marciapiede e pista ciclabile.

Il 20/04/2023 in viale Della Villetta, lato ovest, da ingresso deposito TEP a via Chiavari, sono previsti destituzione stalli ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Per il tempo strettamente necessario restringimenti di carreggiata, senso unico alternato regolamentato da movieri e chiusura di tratti di marciapiede e pista ciclabile.