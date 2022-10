Casa della Salute di Bedonia, nuovi giorni e orari di apertura per lo Sportello Unico-Cup

Cambiano i giorni e orari di apertura dei servizi per i cittadini dello Sportello Unico-Cup alla Casa della Salute di Bedonia. Dall’11 ottobre infatti, gli sportelli della struttura di Piazza Caduti per la Patria saranno aperti per le prenotazioni di visite ed esami, la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta o l’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico, con il seguente orario: il martedì dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.