Noceto, i professionisti della Casa della Salute incontrano la cittadinanza

Conoscere la Casa della Salute di Noceto, i suoi professionisti e, più in generale, i servizi sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio. E’ questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma giovedì 27 ottobre nella Sala civica del Municipio, in piazzale Adami 1. A partire dalle 17.45, dopo i saluti del sindaco di Noceto Fabio Fecci, interverranno: Marco Bertolani, assessore alle Politiche sociali e sanitarie del Comune di Noceto, Ermenegildo Deolmi, direttore del Distretto Ausl di Fidenza, Gabriella Tribelli, responsabile del Servizio infermieristico distrettuale, Ilaria Spartà, la referente dei

medici di medicina generale della Casa della Salute, Barbara Dalboni, la coordinatrice infermieristica f.f. della Casa della Salute, Agnese Maccari, segretaria dei medici di medicina generale e Paolo Pattoneri, medico cardiologo.

“Incontrare la cittadinanza – ha spiegato il direttore del Distretto di Fidenza dell’Ausl Ermenegildo Deolmi – rappresenta un momento di grande utilità non solo per i cittadini, ma anche per i medici di famiglia e i professionisti dell’Ausl. La condivisione di progettualità e percorsi infatti arricchisce tutti, permettendo ai cittadini una maggiore conoscenza dei servizi della struttura sanitaria per poterli utilizzare al meglio”.

“La Casa della Salute sul nostro territorio – ha commentato il sindaco Fabio Fecci - ha rappresentato il raggiungimento di un obiettivo importante, al quale

l’Amministrazione ha intensamente lavorato in sinergia con Ausl. Questo presidio è stato concepito proprio per essere non solo un poliambulatorio, ma il luogo dove medici, specialisti e operatori sanitari lavorano in modo integrato, aprendosi anche alla comunità per promuovere la partecipazione di cittadini e forze di volontariato. Questo incontro - che non resterà isolato ma sarà solo il primo di una più ampia programmazione - vuole favorire l’approfondimento e la conoscenza dei servizi offerti, per ottimizzarne la fruizione e non a caso abbiamo voluto che potesse svolgersi proprio nella sala civica municipale”.

L’incontro, organizzato dall’Azienda Usl di Parma e dal Comune di Noceto, è ad ingresso libero e prevede anche un momento conclusivo di dibattito, in cui

professionisti ed amministratori potranno rispondere alle domande dei cittadini.