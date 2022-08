Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente oggi chiusa per un guasto idraulico

La rottura di un tubo al terzo piano ha reso temporaneamente inagibile l’intera struttura. L’attività riprende regolarmente già domani 23 agosto Oggi la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente di viale Fratti a Parma non ha potuto aprire al pubblico dopo la chiusura nel week-end. Un tubo rotto al terzo piano ha allagato corridoi e sale d’attesa e ha provocato il distacco di diversi pannelli dai soffitti, rendendo inagibile l’intera struttura. Fin da subito, con l’obiettivo di ridurre i possibili disagi agli utenti, il personale dell’Azienda USL si è dedicato a contattare telefonicamente le persone che, già questa mattina e nel pomeriggio, avevano un appuntamento fissato in uno dei tanti servizi della Casa della Salute. Successivamente, alle persone già prenotate è stato proposto un altro appuntamento. Inoltre, all’ingresso, erano presenti operatori della struttura per avvisare della temporanea chiusura e alle porte è stato affisso un cartello informativo. I tecnici e gli addetti alle pulizie sono impegnati rispettivamente a risolvere il guasto idraulico e a ripristinare i locali, per assicurare la regolare ripresa dell’attività già da domani, martedì 23 agosto.