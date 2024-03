"Vivo in una casa popolare piena di crepe nei muri"

Profonde crepe nei muri e nei pavimenti, con il portone di legno marcio che crea difficoltà nell'utilizzo della serratura. Siamo a Parma, in via Inzani, nel cuore del quartiere Oltretorrente. Annalisa (nome di fantasia), 60enne vive all'interno di una casa popolare dell'Acer da circa otto anni. Dopo diversi tentativi di richiesta di interventi agli uffici dell'Acer la donna ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evidenziato la presenza di una "struttura con varie crepe e segni di cedimenti, che evidenziano una scarsa manutenzione".

"Vivo in una casa popolare dell'Acer decrepita e piena di crepe". Inizia così il racconto della donna a Parmatoday. "Nonostante io abbia chiesto agli uffici Acer di fare dei sopralluogo per garantire la nostra incolumità non ho ricevuto risposte. Mi sono trovata costretta a chiamare i vigili del fuoco a fare un sopralluogo. Dal loro verbale si evince che la struttura è vetusta e che non ha mai subìto la regolare manutenzione". All'interno dello stabile dell'Acer vivono anche alcune persone invalide.

Mentre il caseggiato è nelle condizioni mostrate dalle immagini all'interno di un singolo appartamento sarebbero in corso lavori di ristrutturazione. "Come beffa in questi giorni - continua la 60enne- vi sono muratori al lavoro in fase di ristrutturazione di un appartamento probabilmente per ospitare un nuovo inquilino. Peccato che il caseggiato sia decrepito. Inoltre se io chiedo gli infissi a norma mi si risponde che devo provvedere a mie spese così per la caldaia e tutto il resto"

La donna è entrata nell'appartamento nel 2016. Da subito ha iniziato a denunciare le condizioni di vita all'interno dello stabile. Il primo problema riscontrato è stato quello dei piccioni e del guano. "Poco dopo il mio ingresso nella casa popolare ho visto che c'erano piccioni e guano nello stabile. Nonostante tutte le nostre richieste non sono mai intervenuti. D'estate avevo i piccioni morti di fronte alla porta. Infine dopo che alcune persone sono state ricoverate in ospedale e la mia denuncia all' ufficio igiene hanno coperto il cortile con una rete"

"Il solai soprastante gli appartamenti è dimora fissa di piccioni - si legge nell'esposto presentato da Annalisa a nome anche degli altri inquilini dello stabile. "Gli stessi entrano direttamente dal ballatoio delle scale. Nonostante gli sforzi fatti per tenere pulito l'androne e le scale, ci troviamo costantemente a dover vivere in pessime condizioni igieniche sanitarie. Oltre a non riuscire ad accedere ai locali del solaio a noi adibiti, siamo continuamente costretti a respirare l'odore del guano che con il caldo diventa insopportabile tale da provocare urti di vomito. La nostra salute è da anni esposta a pericolo. Più veterinari mi hanno informata sui pericoli che si corrono respirando il guano e come il medesimo se abbondante e non pulito possa portare all'infestazione dello stabile di pidocchi"

Il piano casa del Comune di Parma

Il Comune di Parma risponde all'emergenza abitativa con un Piano Casa da 94 milioni di euro che porterà alla disponibilità, nel giro di tre anni, di oltre mille nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale (1.009) entro il 2025. Un piano straordinario, realizzato grazie ai fondi del Pnrr e alla collaborazione con l'Università di Parma, l'Acer e la Fondazione Cariparma. “Fa’ la casa giusta! Parma Abitare Sociale” è il programma messo in campo dall’Amministrazione, Assessorato alle Politiche Sociali, in cui sono definiti gli obiettivi e le strategie attuative per l’abitare sociale a Parma.

Un milione e 500 mila euro dalla Fondazione Cariparma al Comune di Parma per riqualificare 45 case popolari sfitte, che verranno poi rese disponibili per le graduatorie. Il percorso che porterà agli interventi di ripristino degli alloggi si fa più concreto con l'affidamento all'Acer delle attività tecnico-amministrative, necessarie alla progettazione e all'esecuzione dei lavori. L'affidamento è avvenuto attraverso la determina dirigenziale DD-2024-327 del 13 febbraio. Ma quali abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica verranno riqualificate? Ecco l'elenco delle 45 case popolari.