Case popolari: interventi di miglioramento energetico per 69 alloggi

Il Comune di Parma prosegue il Programma di recupero degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), dando via libera alla manutenzione straordinaria di interventi per efficientamento energetico di quattro edifici condominiali di proprietà “mista” (comunale e di privati). Gli alloggi interessati dalle opere sono sessantanove e sono situati in Via Navetta n. 15-17, 19-21, 23-25 e in via Colla n. 8-10-12.

L’importo complessivo dell’attività è di oltre 1.900.000 euro e viene finanziato, in parte, dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma regionale di recupero alloggi di Edilizia Residenziale e, in parte, con risorse di ACER Parma, attraverso il Fondo derivante dagli incassi dei canoni di locazione per conto del Comune di Parma.

Gli interventi negli edifici condominiali di Via Navetta e via Colla sono realizzati nell’ambito di “Fa’ la Casa Giusta! Parma Abitare Sociale”, il programma organico del Comune di Parma che ha l’obiettivo di fornire risposte concrete alle necessità abitative della città e in cui sono definiti gli obiettivi e le strategie attuative per l’abitare sociale a Parma nel triennio 2023–2025. Nel corso degli ultimi due anni, il progetto “Fa’ la Casa Giusta! Parma Abitare Sociale” ha già portato a restituire alla città 500 appartamenti che erano in disuso da anni, contribuendo a rendere Parma sempre più accogliente.

"Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di rendere Parma una città più inclusiva e sostenibile, rispondendo in modo concreto alle esigenze abitative di chi ne ha più bisogno. Questi risultati, tangibili e concreti, sono frutto di una forte collaborazione con i diversi stakeholder del territorio, nell'ottica di sviluppare in città un sistema in grado di lavorare in sinergia per il bene di tutta la comunità" commenta Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali.

Le opere di efficientamento energetico

Le opere di efficientamento energetico che interesseranno i quattro edifici condominiali di via Navetta e via Colla sono diversificate e riguardano soprattutto la sostituzione: delle porte di ingresso con nuovi portoni blindati e coibentati; i serramenti in legno e vetro singolo con nuovi in PVC e doppio vetro basso emissivo; delle caldaie esistenti con caldaie a condensazione; delle canne fumarie esterne. Sono previsti, inoltre, la verifica dei requisiti di ventilazione ed aerazione con l’eventuale messa a norma dei fori di ventilazione e aerazione e l’adeguamento delle linee di adduzione gas.

Questi interventi consentiranno di ridurre i consumi e gli sprechi e di migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Gli interventi termineranno entro il 2024.

Le opere di efficientamento energetico si inseriscono in un quadro più complesso di attività sulle politiche abitative - sempre realizzate nell’ambito di “Fa’ la Casa Giusta! Parma Abitare Sociale" che prevedono anche l’attuazione di finanziamenti PNRR e riguardano i nuovi programmi di Social Housing, il sostegno all’abitare sociale, il supporto all’autonomia abitativa, l’incontro domanda e offerta, una nuova fiscalità per l’abitare sociale, la riorganizzazione degli uffici comunali e la creazione di un Network per l’Abitare.

Maggiori info su Fa’ la Casa Giusta! Parma Abitare Sociale

I dettagli degli interventi

Via Navetta n. 15-17

Le opere di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dell’edificio condominiale ERP di Via Navetta n. 15-17 prevedono un investimento complessivo di € 399.202,42:

€ 294.000,00 con fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma regionale di recupero alloggi di Edilizia Residenziale pubblica

€ 105.202,42 finanziati con risorse a carico del Bilancio ACER Parma.

L’edificio è composto da un totale di venti alloggi, dei quali quattordici di proprietà del Comune di Parma e sei di proprietari privati.

Via Navetta n. 19-21

Le opere di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dell’edificio condominiale ERP di Via Navetta n. 19-21 prevedono un investimento complessivo di € 429.346,45:

€ 315.000,00 con fondi dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma regionale di recupero alloggi di Edilizia Residenziale pubblica;

€ 114.346,45 finanziati con risorse a carico del Bilancio ACER Parma.

L’edificio è composto da venti alloggi, dei quali quindici proprietà del Comune di Parma e cinque di proprietari privati.

Via Navetta n. 23-25

Le opere di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dei sedici alloggi ERP di proprietà comunale all’interno dell’immobile di via Navetta n. 23-25 prevedono un investimento complessivo di € 455.779,07:

€ 336.000,00 con fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma regionale di recupero alloggi di Edilizia Residenziale pubblica;

€ 119.779,07 importo finanziato con risorse a carico del Bilancio ACER Parma.

L’edificio è composto da un totale di venti alloggi, dei quali sedici di proprietà del Comune di Parma e cinque di proprietari privati.

Via Colla n. 8-10-12

Le opere di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico dei ventiquattro alloggi ERP di proprietà comunale all’interno dell’immobile di via Colla n. 8-10-12 prevedono un investimento complessivo pari a € 629.067,84:

€ 460.800,00 con fondi stanziati con D.D. 838/2020 della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma regionale di recupero alloggi di Edilizia Residenziale pubblica;

€ 168.267,84 importo finanziato con risorse a carico del Bilancio ACER Parma.

L’edificio è composto da un totale di trenta alloggi, dei quali ventiquattro di proprietà del Comune di Parma e sei di proprietari privati.