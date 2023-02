Case popolari sfitte, un milione di euro per riqualificarne 44: l'elenco degli alloggi

Emergenza abitativa. Il Comune ha deciso di riqualificare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono attualmente sfitti ed inulitizzati allo scopo di assegnarli poi alle famiglie che si trovano in emergenza abitativa. Come primo passo ne verranno sistemati 44, per poi procedere con gli altri. Nel dicembre del 2022 la giunta di Michele Guerra ha approvato lo stanziamento di un milione di euro a questo scopo.

Con una delibera del 23 febbraio 2023 è stato approvato l’affidamento ad Acer Parma delle attività amministrative-gestionali e delle attività di carattere tecnico e amministrativo necessarie all’esecuzione dei lavori di manutenzione per il ripristino di n. 44 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Parma.

Ecco l'elenco dei primi 44 alloggi sfitti che verranno riqualificati, tutti nel comune di Parma. Ecco gli indirizzi: via Firenze, 44, via Olivieri, 11, via Marchesi 28, via Marchesi 30, Via Savani, 9, via Savani 9, via Firenze 50, via Catullo 8, via Aleotti 19, via Garibaldi 46, via Sbravati 3, viale Piacenza 68, via Cocconi 29, via Buffolara 43, via Cadalo 6, via Cadalo 8, via Lucrezio Caro 10, via Lucrezio Caro 12, via Euclide 1 C, via Passo Gaudine 9, piazzale Chaplin 5, piazza Chaplin 29, piazzale Chaplin 31, piazzale Chaplin 13, piazzale Chaplin 9, piazza Occorsio 3, strada Chiesa 44, strada Chiesa 44, via Cattabiani 25, via Bersaglieri 10, via Bersaglieri 9, via Gramatica 2, via Segni 3, via Alvaro 2, via Alvaro 2, via Pozzuolo del Friuli 13, via Pozzuoli del Friuli 13, viale Piacenza 63, via Olimpia 8, via Decorati 11, via Olimpia 13, via Olimpia 15, via Olimpia 1.