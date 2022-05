Tre casette per libri dell’Associazione Scambiamente in dono all’Unità di strada dell’Ausl

Sono tre le casette per libri che l’Associazione Scambiamente ha donato all’Unità di strada dell’Azienda Usl di Parma.

La consegna è avvenuta venerdì 20 maggio, quando gli educatori dell’Unità di Strada hanno accolto Elisa Morandi e Simona Perosce di Scambiamente nella sede del Servizio drop-in, il servizio dedicato alla tutela della salute dei consumatori di sostanze, attraverso la pratica della riduzione del danno e della riduzione dei rischi.

Una delle tre casette, infatti, resta stabilmente nel giardino di questo servizio, le altre due, invece, seguiranno gli operatori dell’Ausl, nei loro interventi sul territorio, nei parchi pubblici, nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, così da contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’Associazione: “contagiare” alla lettura grazie alla libera circolazione di libri in luoghi pubblici.

Durante l’incontro, sono stati letti brani dal libro “OH NO! Di nuovo qui” che raccoglie storie di vita delle persone che frequentano l’Unità di Strada, alla presenza degli autori Alessia Leporati e Cesare Pastarini.

Tra i presenti anche Gianluca Foglia (in arte Fogliazza) che, insieme a Francesca Pellegrini (in arte Frastornata), ha realizzato una simpatica vignetta per una delle casette portatili, a testimonianza – ancora una volta – del sostegno e amicizia al servizio dell’Ausl e ai suoi utenti.

Nel corso della mattina, gli utenti del drop-in hanno anche accompagnato i presenti a visitare l’orto che stanno curando in collaborazione con l’Associazione EMC2. Hanno partecipato anche alcuni operatori della comunità Betania, che gestiscono in collaborazione con l’Unità di Strada il dormitorio di emergenza “La Sosta”.

Una nuova e bella tappa della collaborazione tra l’Unità di Strada e l’Associazione Scambiamente, che si inserisce tra le attività di apertura alla città che il Servizio drop-in ha intrapreso per far conoscere ai cittadini una realtà ai più ignota.