Casi di scabbia nelle case protette, il consigliere del Pd Gerace: "Cosa intende fare la Regione?"

In alcune strutture per anziani di Parma e provincia, sia private sia pubbliche, si sono verificati casi di scabbia come riportano anche le cronache locali. Il consigliere regionale Pd, Pasquale Gerace, è intervenuto con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale per chiedere il rafforzamento dei programmi in essere di prevenzione e cura.

“Chiedo se la Giunta ritenga opportuno attivarsi per sensibilizzare la popolazione sui modi di trasmissione della scabbia e sulle buone pratiche igieniche per prevenirne l'infezione. Inoltre, se ritenga opportuno rafforzare i programmi esistenti per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dei casi sospetti di scabbia, soprattutto nei centri residenziali per anziani.”

La scabbia è una malattia infettiva causata da un acaro microscopico, che infesta la pelle umana e provoca prurito intenso e lesioni cutanee. Le residenze per anziani sono ambienti ad alto rischio. Il Servizio igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Parma, in collaborazione con le direzioni delle Case di residenza anziani, in passato aveva affrontato e gestito nel migliore dei modi casi di scabbia – ricorda Gerace, aggiungendo come – dopo l’indagine epidemiologica e l’individuazione dei contatti esposti al rischio di contagio, era stato disposto un intervento di profilassi a tutti gli ospiti del nucleo ed al personale dipendente”. “Parte da questa esperienza, dunque, il contenuto della mia interrogazione. Al fine di limitare i danni delle infezioni verificatesi di recente, nella consapevolezza che il sistema sanitario regionale è in grado di assicurare ai cittadini le prestazioni sanitarie adeguate per venire a capo dei casi di scabbia registrati” conclude il Consigliere regionale.