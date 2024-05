Caso sospetto di Dengue in via Spezia: al via la disinfestazione

Caso sospetto di Dengue in via Spezia a Parma. Nella giornata del 9 maggio, infatti, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma ha segnalato un caso sospetto di malattia da virus Chikungunya, Dengue o Zika. Il Comune ha quindi avviato la disinfestazione in un'area corrispondente ad un cerchio di 100 metri dall'abitazione della persona malata.

Il trattamento, che verrà effettuato per tre giorni consecutivi, prevede l’utilizzo di piretroidi impiegando formulati dotati di minore tossicità e senza solventi e attraverso nebulizzatori portatili o installati su veicoli che devono erogare particelle di aerosol con un diametro inferiore a 50 micron. I trattamenti sono iniziati il 10 maggio e proseguiranno l'11 e il 12 maggio, dalle ore 5 alle ore 7 della mattina.

I trattamenti adulticidi sono rivolti alla vegetazione (siepi, cespugli e arbusti) su aree pubbliche e private, fino ad una fascia di sicurezza di tre - quattro metri in altezza e, in caso di trattamenti eseguiti su strade, è assicurato l’intervento sia sul lato destro che sul lato sinistro, eventualmente con il doppio passaggio.

Cosa devono fare i cittadini

I cittadini al fine di evitare qualunque problema sanitario devono: - restare al chiuso, con porte e finestre chiuse, durante il trattamento; - allontanare e proteggere gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.); - non esporre all’esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano; - durante il trattamento sospendere l’uso di impianti di ricambio dell’aria; - rispettare l’intervallo di giorni previsti dalla scheda tossicologica del prodotto utilizzato (che precisa la durata dell'intervallo) prima di consumare frutta e verdura che sia stata irrorata con i prodotti insetticidi; - lavare abbondantemente frutta e verdura coltivate nell’area, sbucciare la frutta prima dell’uso; - a trattamento completato, procedere con uso di guanti alla pulizia dei mobili e giochi dei bambini che, lasciati all’esterno, siano stati esposti al trattamento; - procedere regolarmente e frequentemente al lavaggio delle mani;