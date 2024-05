Castione Marchesi: allagamenti in pieno centro

Allagamenti e disagi alla viabilità dalla mattinata di martedì 21 maggio a Castione Marchesi, frazione del comune di Fidenza. Le piogge torrenziali degli ultimi due giorni hanno provocato una situazione di grave disagio per gli abitanti e per gli automobilisti. In paese ci sono diverse strade allagate e l'acqua ha invaso anche una parte della strada provinciale che porta a Busseto e a Fidenza.