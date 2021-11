Cavi crollati dalla sopraelevata a Genova: perizia affidata a un ingegnere parmigiano

E' stata affidata all'ingegnere e docente universitario di Parma Andrea Spagnoli la perizia per chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto lo scorso 24 ottobre alla sopraelevata di Genova in via Aldo Moro, quando 800 metri di cavi si sono staccati dalla sopraelevata, colpendo quattro persone e decine di auto parcheggiate.

Dopo l'apertura di un'indagine per disastro colposo e crollo di costruzioni, la Procura di Genova ha disposto infatti la perizia. Il pubblico ministero Giancarlo Vona incaricherà la prossima settimana l'ingegnere e docente universitario di Parma Andrea Spagnoli. Al consulente il compito di accertare quanto accaduto e verificare la stabilità dell'ancoraggio.

L'inchiesta, per ora a carico di ignoti, punta a escludere eventuali responsabilità per la mancata manutenzione.