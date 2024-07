“Ceduti al Comune 4 alloggi regionali, l’accordo è una svolta”

Sugli alloggi regionali di Piazzale Matteotti scende in campo la Rete Diritti in Casa. In una nota si legge: "È stata resa pubblica la cessione al Comune di Parma per 24 anni dei 4 alloggi di proprietà della Regione Emilia Romagna situati tra Piazzale Matteotti e Via Primo Maggio e riteniamo necessario intervenire sulla questione. Gli alloggi tutti di grandi dimensioni erano stati inquadrati dalla Regione Emilia Romagna come patrimonio alienabile e rischiavano di subire la stessa sorte di altri alloggi di proprietà regionale e demaniale dello stesso complesso edilizio, venduti a privati nonostante la carenza di alloggi pubblici. Nel 2007 in tre degli alloggi in questione, già disabitati da alcuni anni e riscaldati a vuoto, entrarono nuclei famigliari in emergenza abitativa, già sfrattati senza soluzioni alternative e impossibilitati a trovare casa a Parma. Una parte della comunità somala che aveva avviato la protesta in città per la mancanza di alloggi allestendo la tendopoli davanti al DUC, dopo essere stati temporaneamente accolti nel dormitorio del Cornocchio venivano da questo allontanati ed entravano all’inizio del 2022 nella ex sede dell’ufficio di collocamento situato nello stesso stabile, trovando così un rifugio sicuro.

Fin da subito la rivendicazione politica portata avanti dalla Rete Diritti in Casa in appoggio alle occupazioni degli alloggi regionali era orientata a fermare l’alienazione degli stessi affinchè fossero utilizzati come alloggi popolari destinati ai nuclei in lista di attesa ERP. Vediamo quindi con favore l’accordo tra Comune di Parma e Regione Emilia Romagna, considerandolo come esito vittorioso di un percorso di lotta. Le perplessità e le incognite rimangono per alcuni passaggi che si vanno a definire: innanzitutto la destinazione degli alloggi a Edilizia Residenziale Sociale (ERS) invece che ad ERP, categoria quest’ultima di cui si sente una enorme necessità, basti pensare che le domande presentate nel 2024 per la casa popolare a Parma hanno raggiunto il livello record di 2.379 (1.935 quelle ammesse) a fronte di poche centinaia di alloggi assegnabili. Saremo molto vigili anche sulla effettiva ricollocazione degli attuali abitanti: il gruppo di somali di via Primo Maggio è venuto a costituire una piccola comunità, punto di riferimento anche per altri somali residenti a Parma. In netta controtendenza con quanto succede nella terra d’origine e in altre città d’Italia, il gruppo è molto unito indipendentemente dalle appartenenze claniche, contribuendo a tenere unita anche tutta la comunità somala di Parma. Questa realtà aveva molto impressionato anche una grande intellettuale somala che ci ha lasciato recentemente, Kaha Mohamed Aden che abbiamo accolta a Parma in diverse occasioni. Lei amava definire questa situazione " miracolo parmigiano" vedendo una comunità somala coesa e battagliera al di là dei clan di appartenenza. Intendiamo difendere ad ogni costo questa esperienza così come il destino degli altri nuclei da noi seguiti nell’edificio in questione. Abbiamo anche presentato al Comune di Parma un progetto per dare continuità all’esperienza del nucleo degli abitanti somali di Piazzale Matteotti, composto da rifugiati maschi ormai ben inseriti nel tessuto cittadino ma per i quali trovare un alloggio in affitto a Parma è praticamente impossibile.

Intendiamo fare in modo che la vicenda si concluda nel modo migliore possibile. L’emergenza abitativa è un grave problema cittadino, nazionale, internazionale. La storia degli alloggi di Piazzale Matteotti ci spinge a continuare nel percorso di lotta che la Rete Diritti in Casa porta avanti da sempre".