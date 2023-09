Cellie apre la 14esima edizione del Salone del Camper: "Grandi numeri"

L'amministratore delegato di Fiere di Parma, Antonio Cellie, ha aperto la 14esima edizione del Salone del Camper che si preannuncia come un'edizione record. "Lo si capisce dalla fila all'uscita dell'autostrada - dice Cellie -. Tra poco risolveremo il problema famoso della strozzatura all'uscita della famosa rotonda. Intanto ringrazio i miei azionisti per aver sostenuto e reso possibile questa fantastica manifestazione, la seconda in Europa. Nel distretto industriale che è il secondo in Europa dopo quello tedesco. Abbiamo l'orgoglio di aver fatto una fiera eccezionale, sono quattordici anni che la organizziamo. È stato il punto di svolta. Questo è un turismo resiliente, basti pensare che questo è stato l'unico salone organizzato nel periodo del Covid. Un turismo personalizzabile, che ti permette di andare dove vuoi. In un camping a cinque stelle, in località straordinarie, dove vuoi. È un turismo esperienziale, che va al di là del prodotto standard. Abbiamo un territorio fragile, over bucato nel periodo estivo e il camper è il luogo migliore per godere di questo splendido territorio".