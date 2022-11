“Aperitivi della conoscenza”: si parla di “Cellule staminali tumorali: nuove opportunità terapeutiche?”

"Cellule staminali tumorali: nuove opportunità terapeutiche?" Questo il titolo del prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi del mercoledì dell’Università di Parma.

Mercoledì 9 novembre alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel Sottopasso del Ponte Romano, ne parlerà Massimiliano Tognolini , docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco.

«La terapia oncologica – si legge nell’abstract dell’incontro - ha visto lo sviluppo di un numero sempre crescente di farmaci dotati di maggior efficacia e minor tossicità. Si è passati da molecole aspecifiche con effetti citotossici non solo sulle cellule tumorali ma anche su quelle sane, a molecole a “bersaglio molecolare” sempre più precise nel riconoscere ed eliminare le cellule tumorali, per arrivare all’immunoterapia dove si addestra il nostro sistema immunitario a riconoscere le cellule cancerose. Le prossime terapie saranno basate sul riconoscimento delle cellule staminali tumorali?».

Gli “Aperitivi della conoscenza”, patrocinati dal Comune di Parma, proseguiranno fino al 14 dicembre sempre al ParmaUniverCity Info Point.

Il programma è stato costruito con l’apporto di tutte le aree disciplinari dell’Ateneo ed è interamente dedicato all’Agenda ONU 2030 (il piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia) e ai suoi “Goals”, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030.

Questi i successivi appuntamenti in programma:

16 novembre, Gino Favero : Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra?

23 novembre, Daniele Ferretti , Elena Michelini , Claudia Graiff , Laura Bergamonti: Materiali green in edilizia: nuova via di sintesi per geopolimeri ecosostenibili

30 novembre, Andrea Summer : Dalla stalla alla tavola: la filiera di lavorazione del Parmigiano Reggiano

7 dicembre, Susanna Esposito , Giovanna Pelà : Differenze di sesso e differenze di genere: impatto sullo stato di salute e malattia

14 dicembre, Maja Antonietti , Andrea Pintus : Educazione all'aperto: tra il dire e il mare, una possibilità da coltivare

Gli “Aperitivi della conoscenza” sono aperti a tutti gli interessati e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. I seminari saranno tutti registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell'Università di Parma, in una playlist dedicata. Sono presenti anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter “Facciamo conoscenza”.

Info: https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/