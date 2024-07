Cena dei Mille: biglietti esauriti in due ore

La Cena dei Mille di Parma fa registrare il sold out immediato, con i biglietti esauriti in due ore dall’avvio ufficiale della vendita. Un grande risultato raggiunto già in mattinata in un vero e proprio ‘click day’ sul portale di Vivaticket, per l’evento organizzato da Fondazione UNESCO Parma Creative City of Gastronomy assieme al Comune di Parma, la regia di Parma Alimentare e il contributo dell’associazione Parma, io ci sto!, in programma martedì 10

settembre.

La maggior parte degli acquirenti risiede tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma non mancheranno ospiti da altre regioni e dall’estero, in particolare tra Germania, Svizzera e Albania. Un interesse globale che testimonia l’importanza della prestigiosa cena che avrà due guest d’eccezione a cucinare insieme agli chef parmigiani: Davide Oldani (due stelle Michelin e la stella Verde Michelin per la sostenibilità con il ristorante D’O a Cornaredo, a Milano) e il maestro pasticciere italiano più conosciuto al mondo, ovvero Iginio Massari.

Un boom importante per quella che è stata la prima cena del suo genere, grazie a una tavolata di circa 400 metri che si snoderà tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, arrivata quest’anno alla quinta edizione in un modello poi replicato da altre città italiane. Ricordando inoltre come parte del ricavato sarà destinato anche a iniziative di beneficenza sul territorio.

A due mesi esatti dalla Cena dei Mille di Parma intanto l’attenzione è tutta sul menù. I due ospiti d’eccezione hanno già definito le rispettive portate: il primo per Oldani con un piatto creato esclusivamente per la serata, ovvero “Sfoglia di pasta, ragù vegetale, pomodoro, anguria e vino passito”; mentre Iginio Massari firmerà il gran trionfo di pasticceria a conclusione della cena. Ma oggi è stata svelata anche l’area aperitivo, che a partire dalle 19 sarà aperta attraverso due specifiche zone ai mille fortunati presenti. Le postazioni per quanto riguarda il food sono 11; di queste, nella prima area 6 sono dedicate alle più importanti filiere ducali, ovvero il cuore portante di Parma Food Valley. Nello specifico, Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, latte (Parmalat), pasta (Barilla), pomodoro (Mutti e Rodolfi Mansueto) e alici (Delicius, Rizzoli Emanuelli e Zarotti).

E a preparare i finger food per i 1.000 ospiti saranno una quarantina di chef del circuito Parma Quality Restaurants, il consorzio di ristoratori locali e della provincia che avranno l’onore di rivisitare e servire i migliori prodotti delle filiere. Le altre 5 postazioni della seconda area vedranno protagoniste altre eccellenze del territorio: i Consorzi del Culatello di Zibello, della Coppa di Parma e del Salame Felino, dei Salumi Piacentini, dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, oltre a Olio Coppini Arte Olearia. Non poteva infine mancare il beverage, con 3 postazioni in ognuna delle due aree. Una è legata ai vini, con i migliori prodotti di Destinazione Turistica Emilia, mentre il Consorzio dei Vini dei Colli di Parma organizzerà anche una degustazione legata al mondo della

mixology; a chiudere, l’area degli analcolici, con acqua Panna e San Pellegrino oltre ai succhi Santàl.

elle prossime settimane sarà svelato anche il menù completo, con l’antipasto a cura di ALMA-La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e il secondo di Parma Quality Restaurants, che insieme all’associazione Chef to Chef affiancheranno le creazioni di Oldani e Massari.