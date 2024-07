Cena dei Mille, Pizzarotti: "Investimento importante ma non è uno spreco"

L'ex sindaco Federico Pizzarotti commenta la querelle relativa alla Cena dei Mille, che ha esaurito i biglietti in poche ore. "Ah, la Cena dei Mille! Un evento che fa sparire i biglietti in poche ore. Chi non vorrebbe partecipare a una cena che valorizza le nostre eccellenze e dimostra la nostra capacità di fare squadra e attrarre i migliori chef italiani?

Non condivido il punto di vista di una certa parte del Pd locale che critica costantemente queste azioni, mostrando miopia nel non vedere il quadro completo. In altre città, eventi simili vengono applauditi dallo stesso partito per la loro utilità e ricaduta.

Il Comune investe una somma importante, ma non è uno spreco. È un investimento che porta benefici alla comunità. Ogni biglietto venduto e visitatore attratto è pubblicità per la nostra città, migliorando la qualità della vita e le nostre tante qualità.

Meglio che i soldi pubblici vengano spesi per eventi che promuovono il nostro territorio in modo strutturale e continuativo. La Cena dei Mille è una piattaforma di lancio che ci proietta sul palcoscenico nazionale e internazionale, dimostrando che la nostra città sa organizzare eventi di qualità ed è un luogo dove l'eccellenza trova casa.

Se vogliamo parlare di bilancio preventivo, teniamo conto che tutti gli aspetti di una città meritano attenzione e investimenti. La tassa di soggiorno, inizialmente criticata, è oggi fondamentale per far crescere la nostra attrattiva turistica.

Una città viva e attrattiva, capace di organizzare eventi di tale richiamo, è una città che cresce e prospera. Continuiamo a investire nella Cena dei Mille e in tutto ciò che rende la nostra città un luogo di eccellenza e di bellezza condivisa"