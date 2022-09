La Cena dei mille, un ristorante a cielo aperto

La “Cena dei Mille”, ha trasformato la città ducale in un ristorante a cielo aperto, per mille persone. Quest’anno guest chef insigniti di tre stelle Michelin: i Fratelli Cerea e Enrico Crippa, invitati in segno di amicizia nei confronti di Bergamo e Alba. Con la città lombarda e con quella piemontese, Parma ha il piacere di condividere il titolo di UNESCO Creative City of Gastronomy. Al loro fianco, a firmare il menu sono stati gli chef di Parma Quality Restaurants e una rappresentanza di ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi, con gli stellati Massimo Spigaroli, Isa Mazzocchi e Andrea Incerti Vezzani. Anche quest’anno, come da tradizione, la “Cena dei Mille” contribuirà a raccogliere fondi per Emporio Solidale Parma, che, attraverso lo strumento della spesa gratuita, sostiene 1.600 nuclei familiari in tutto il territorio parmense.

Da domani sarà attivo il Bistrò Parma sotto i Portici del Grano uno spazio dove gli amanti del buon cibo e i turisti in arrivo in città avranno la possibilità di assaggiare i prodotti simbolo di Parma Food Valley nelle proposte gourmet firmate dagli chef di Parma Quality Restaurants. Il Bistrò sarà attivo tutta la settimana, dalle h11:30 alle h22:30. A seconda dei giorni, diverse le iniziative in calendario. Si parte giovedì 8 settembre con la pizza d’autore e gourmet, grazie ai maestri del Gruppo Parmense Pizzerie di Qualità. Spazio anche al gelato, con il maestro gelatiere Stefano Guizzetti, che proporrà i gelati gastronomici di Ciacco, creati esclusivamente con ingredienti freschi e made-in-Parma, dai gusti insoliti. Il programma completo di “Settembre Gastronomico” è disponibile su www.parmafoodvalley.net e www.parmacityofgastronomy.