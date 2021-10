Censimento 2021: al via a Parma le operazioni di rilevazione

Dal 2018 il censimento della popolazione italiana è effettuato con cadenza annuale. Dopo la pausa nel 2020 imposta dalla pandemia riprende la rilevazione quest'anno anche a Parma, che, come tutte le città capoluogo, è tra le città coinvolte nello svolgimento delle indagini campionarie.

Il Censimento partirà anche a Parma il 1 Ottobre e coinvolgerà un campione rappresentativo della popolazione. Solo una parte dei Comuni italiani viene interessato ogni anno dalle rilevazioni: Parma è tra questi. Grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e dati provenienti da fonti amministrative, il Censimento permanente è in grado di restituire annualmente informazioni che rappresentano l'intera popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie.

Saranno sono circa 4.200 le famiglie parmigiane coinvolte da operazioni che partono il 10 ottobre e termineranno il prossimo 23 dicembre, ma i cittadini dovranno rispondere riferendosi alla situazione familiare in essere domenica 3 ottobre 2021.

Dai prossimi giorni quindi i 27 incaricati, debitamente formati e muniti di tesserino di riconoscimento, svolgeranno l’attività di rilevazione sul campo per raggiungere circa 1.200 famiglie. Questa rilevazione “areale”, a Parma, interesserà un campione di 300 indirizzi e vedrà in campo unicamente i rilevatori (21 dipendenti comunali e 6 rilevatori esterni).

In ciascun numero civico compreso nel campione dei 300 indirizzi, da martedì 1 ottobre al 13 ottobre verrà affissa una locandina che informerà le famiglie del condominio dell’arrivo del rilevatore per il censimento. In tutte le cassette della posta verrà inserita una lettera dell’Istat con i dettagli sulle operazioni di rilevazione ed eventualmente il biglietto da visita del rilevatore per fissare un appuntamento.

Dal 14 ottobre i rilevatori cominceranno a suonare ai campanelli delle famiglie per inserire le risposte al questionario utilizzando un tablet e, alla fine dell’intervista, su richiesta, verrà rilasciata una ricevuta. La rilevazione areale si concluderà il 18 novembre.

Parallelamente partirà la rilevazione da lista. Circa 3.000 famiglie compileranno il questionario online, in maniera autonoma, a partire dal 4 ottobre. Queste famiglie riceveranno, per posta, una lettera dell’Istat con tutte le indicazioni e le credenziali per accedere al canale web, aperto dal 4 ottobre al 13 dicembre. Inoltre da venerdì 8 novembre i rilevatori comunali cominceranno a contattare a domicilio le famiglie inadempienti per invitarle a compilare il questionario. La chiusura della rilevazione è prevista per il 23 dicembre.

"Riprende quest'anno un'altra importante attività coordinata dall'ufficio statistica del Comune di Parma" dice il Vice Sindaco Marco Bosi con delega alla Statistica e ai Servizi Demografici del Comune di Parma "le rilevazioni del censimento annuale forniscono dati su cui si basano scelte amministrative, politiche ed economiche. I dati rilevati delle città capoluogo vanno poi a comporre il quadro aggiornato del Paese è un dovere quello di rispondere ai questionari e un modo per essere rappresentati nelle sedi istituzionali e decisionali".

Il censimento è uno strumento di pubblica utilità e per i cittadini è obbligatorio rispondere ai quesiti censuari (in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 Settembre 1989 n. 322). I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici. I dati personali sono tutelati dal Codice in materia di protezione dei dati personali in ogni fase della rilevazione, dalla raccolta alla diffusione dei dati.

Per avere tutte le informazioni e i chiarimenti i cittadini possono contattare l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Parma chiamando il numero 0521218129 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 (il sabato mattina si riceve su appuntamento) oppure scrivendo una mail all’indirizzo statistica@comune.parma.it.

Tutte le informazioni sui contenuti del censimento si possono trovare sul sito dell’Istat(https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni) che ha messo a disposizione anche il numero verde 800.188.802 attivo dal 1 ottobre al 23 Dicembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 tutti i giorni.

Per saperne di più si veda il sito www.censimentigiornodopogiorno.it