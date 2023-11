Centinaia in corteo per la Palestina: "Fermiamo il genocidio, Gaza libera"

Un corteo in solidarietà alla popolazione palestinese, partecipato da alcune centinaia di persone, si è mosso nel pomeriggio di sabato 18 novembre da piazzale Santa Croce fino a piazza Garibaldi. Centinaia di persone hanno preso parte alla manifestazione che è passata nelle vie centrali della città, da via d'Azeglio a via Mazzini. Il corteo era aperto dallo striscione "Fermiamo il genocidio del popolo palestinese".