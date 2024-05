Cento studenti per la finale Bellacoopia Parma

Cento studenti si sono dati appuntamento nell’aula magna dell’ITIS Da Vinci per la finale del concorso di simulazione di impresa cooperativa Bellacoopia, promosso da Legacoop Emilia Ovest, e riconosciuto come percorso di PCTO. Si sono sfidati i progetti “Greendot” della 3° S Liceo scientifico Marconi, “Save” della 4° 4°A Rim ITE Melloni, “Rondani Entertainement” della 3° D dell’IIS Rondani, e “EcoBrains” della 3°A Informatica ITIS DA Vinci.

Dalla teoria alla pratica, gli studenti hanno sperimentato la costituzione di una cooperativa in tutte le sue fasi, partendo dall’apprendimento delle peculiarità normativa e societarie, passando per l’elaborazione del business plan, con la collaborazione dell’Ordine dei Commercialisti, e del piano di marketing e comunicazione. Gli obiettivi di questo percorso che si rinnova di anno in anno con successo, sono molteplici: approfondire la cultura di impresa cooperativa in tutti suoi aspetti, rafforzare capacità di lavorare in team, simulare lo sviluppo di un progetto di autoimprenditorialità, apprendere i principi e gli obiettivi della sostenibilità integrati nella strategia di impresa.

Durante la mattinata le classi hanno presentato i loro lavori, accompagnati dai docenti, dalla responsabile di Bellacoopia Parma Vanessa Sirocchi e dai tutor Maria Pellinghelli di La Giovane, Elisa Verduri di Proges, Giulia Storiales di Emc2, Simona Minari di Oikos. All’evento, presentato dall’attrice Letizia Bravi hanno portato i saluti la vicepresidente Legacoop Emilia Ovest Michela Bolondi, ed Elisabetta Bernardini della Camera di Commercio.

Di seguito l’assegnazione dei premi: primi parimerito “GreenDot” (riqualificazione di spazi verdi pubblici e privati, a favore della biodiversità e della biocapacità del suolo) e “Rondani Entertainment” (produzione di videogiochi educativi che sensibilizzano gli utenti sui temi della sostenibilità); premio “Innovazione tecnologica nella gestione dei rifiuti aziendali per la sostenibilità ambientale” a “EcoBrains” (A.I. applicata al monitoraggio dei rifiuti, formazione e servizi di consulenza); premio “Educazione di qualità formazione finanziaria per equità” a “Save” (corsi specialistici di educazione finanziaria con particolare attenzione per i più fragili e inesperti).

Bellacoopia è un percorso coinvolgente per gli studenti impegnati a creare la loro cooperativa, mostrando una grande attenzione ai temi dell’ecologia, dell’inclusione, dell’innovazione.