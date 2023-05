Centri estivi: pubblicate le graduatorie per l’assegnazione dei Buoni Comunali

Il Comune di Parma ha pubblicato le graduatorie per l’assegnazione dei Buoni Comunali e dei Contributi Regionali F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) per la partecipazione ai Centri Estivi accreditati.

Le agevolazioni sono spendibili fino al 9 giugno 2023 e sono valide per l’iscrizione a qualsiasi turno dei Centri Estivi prescelti, presenti nell’elenco dei Centri Accreditati. Dopo il 9 giugno, le agevolazioni non utilizzate saranno cancellate e assegnate ai cittadini rimasti in lista di attesa. Alle famiglie beneficiarie è stata comunicata con SMS l’avvenuta assegnazione, consultabile anche attraverso le graduatorie pubblicate sul sito del Comune di Parma.

L’elenco dei Centri Estivi accreditati è consultabile qui (sezione “ALLEGATI”):

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/centri-estivi/disposizione-e-progetto-organizzativo-centri

Graduatoria assegnazione buoni comunali

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/centri-estivi/disposizione-e-progetto-organizzativo-centri/allegati/2023-graduatoria-buoni-comunali.pdf/@@download/file

Graduatoria assegnazione contributi regionali

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/centri-estivi/disposizione-e-progetto-organizzativo-centri/allegati/2023-graduatoria-distrettuale-contributi-regionali-f-s-e.pdf/@@download/file