Centri estivi: il 6 maggio si apre il bando per i contributi

Lunedì 6 maggio si aprirà il bando per abbattere le rette di frequenza ai Centri estivi accreditati. destinato alle famiglie residenti nel Distretto Sud Est e quindi anche dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo). Le domande per richiedere i contributi potranno essere presentate fino alle ore 12 di lunedì 3 giugno 2024 esclusivamente online, attraverso la piattaforma predisposta da Pedemontana Sociale, l’Azienda che gestisce i Servizi alla persona per i Comuni dell’Unione che ha aderito, in qualità di componente del distretto, al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

Chi può richiedere il contributo

Il bando è rivolto alle famiglie residenti nei comuni del distretto Sud Est, con bambini/e e ragazzi/e di età compresa dai 3 ai 13 anni e fino a 17 anni per i minori con disabilità certificata(Legge 104/92).

Potranno accedere ai contributi i nuclei in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati, in cassa integrazione oppure in mobilità o disoccupazione. I bonus potranno, inoltre, essere richiesti dalle famiglie in cui uno dei due genitori sia impegnato in modo continuativo in compiti di cura come definiti ai fini ISEE. Le famiglie non dovranno comunque avere un ISEE (relativo all'anno 2024 o 2023, oppure corrente) superiore a 24.000 euro. Un limite, quello dell’ISEE, che non si applica per la frequenza di minori certificati ai sensi della Legge 104/92.

Modalità di presentazione delle domande

Le famiglie interessate che risiedono nei comuni dell’Unione Pedemontana dovranno presentare la domanda online a partire da lunedì 6 maggio fino alle ore 12 di lunedì 3 giugno 2024. Il link per la presentazione delle domande, che verrà attivato a partire da lunedì 6 maggio, è pubblicato sul sito www.unionepedemontana.pr.it.

Valore del contributo

Il contributo alla singola famiglia per ogni figlio è a copertura del costo di frequenza dei centri estivi è di 100 euro per ogni settimana, fino ad un massimo di 300 euro. Resta tuttavia possibile ricevere il contributo per un numero superiore di settimane, anche non consecutive, nel caso in cui il costo settimanale del servizio centro estivo sia inferiore ai 100 euro.

Modalità di erogazione del contributo

Ai fini dell'erogazione del contributo, la famiglia dovrà recarsi allo Sportello sociale del proprio comune di residenza (gli indirizzi e recapiti degli Sportelli sociali sono disponibili sempre sul sito www.unionepedemontana.pr.it) entro il 6 settembre 2024e firmare la dichiarazione “Altri contributi”. In caso di frequenza a un centro estivo al di fuori del distretto, occorrerà presentare copia della fattura. La presentazione della documentazione oltre il 6 settembre comporterà l’esclusione dal contributo. Il bonusverrà erogato entro il 31 ottobre 2024 dall’Unione Montana Appennino Parma Est, ente capofila del Distretto Sud Est.