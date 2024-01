Centro di Assistenza e Urgenza di Fidenza: 162 persone hanno usufruito del nuovo servizio nella prima settimana

A una settimana dall’apertura, è già tempo di un primo bilancio di attività per il CAU - Centro di Assistenza e Urgenza - il neo servizio dell’Azienda Usl operativo dal 28 dicembre scorso nel complesso sanitario di Vaio.

In sette giorni, sono state 162 le persone che si sono rivolte al Centro, di cui 87 uomini e 75 donne, nella maggioranza dei casi (70) per traumi ortopedici, ma anche per disturbi generali (23), disturbi gastro-intestinali (14) e sintomi respiratori (11).

Il nuovo servizio è nato per rispondere ai problemi di salute della popolazione del distretto di Fidenza, ma ha già registrato accessi anche di cittadini provenienti dagli altri distretti della nostra provincia e dalla provincia di Piacenza.

“L’obiettivo di questi nuovi Centri è dare risposte ai bisogni di salute urgenti, ma non gravi, offrendo un servizio qualificato e in tempi brevi – afferma Annalisa Volpi, direttrice dell’unità operativa Emergenza territoriale dell’Azienda Usl di Parma - Un obiettivo che in questo avvio di attività del Centro di Fidenza si è pienamente raggiunto”.

Soddisfazione espressa anche da Roberto Fiorini, direttore dell’unità operativa di Pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale di Vaio. “Negli ultimi sette giorni, si sono rivolte al pronto soccorso 659 persone. In particolare in questo periodo, con giorni di festa e il picco influenzale registrato, gli accessi giornalieri sono passati da 75-80 a oltre 100, fino a raggiungere 126 persone in 24 ore. Poter contare sul servizio assicurato dal CAU è stato di significativo aiuto alla nostra attività, dedicata alle emergenze e urgenze gravi e quindi un beneficio per i nostri utenti”.

Il CAU di Fidenza è operativo con accesso diretto sette giorni su sette sulle 24 ore, e in questa prima fase di avvio l’ingresso è lo stesso del Pronto soccorso (PS) di Vaio in via don Tincati 5. L’attuale sede del Centro, infatti, è temporanea, perché sono in corso di ultimazione i lavori di adeguamento della sede definitiva adiacente al PS, per consentire al CAU di avere a breve un ingresso dedicato.

Quello di Fidenza è il secondo Centro di Assistenza e Urgenza della provincia dopo l’attivazione del CAU di Parma il 19 dicembre scorso al PS del Maggiore. Nei prossimi giorni, entreranno in funzione anche il CAU di Fornovo (il 15 gennaio) e quello di Langhirano (il 18), entrambi in locali dedicati, nelle vicinanze delle Case dalla Comunità.

Si ricorda che i medici di medicina generale sono e rimangono il primo riferimento per i bisogni di salute, anche urgenti ma non gravi, della popolazione, e che nelle ore notturne e nei giorni festivi è attivo il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). Invece per le emergenze-urgenze sanitarie, cioè quando è a rischio la vita e l’incolumità della persona, è necessario chiamare il 118 o rivolgersi al Pronto soccorso.

Cos'è il Centro di Assistenza e Urgenza

E’ il nuovo servizio di potenziamento della sanità territoriale previsto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato nell’ambito della più ampia riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza regionale.

L'accesso ai CAU è diretto, non occorrono la prenotazione o la richiesta del medico e la valutazione all’ambulatorio avverrà mediante un’équipe multi professionale costituita da un medico e un infermiere. La visita medica eseguita al CAU e gli esami del sangue (profilo base) sono gratuiti per i cittadini residenti in Emilia-Romagna, mentre le visite specialistiche differibili, gli esami strumentali come radiografie e gli esami del sangue che implicano un'analisi più complessa, prevedono il pagamento del ticket. Per i cittadini non residenti in Emilia-Romagna, che non abbiano fatto la scelta, anche provvisoria, di un medico iscritto negli elenchi in ambito regionale, è previsto il pagamento di 20 euro anche per la visita ambulatoriale eseguita al CAU.