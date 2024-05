Centro estivi: la graduatoria per i contributi regionali

Il Comune di Parma ha pubblicato la graduatoria per l’assegnazione dei Contributi Regionali F.S.E.+ (Fondo Sociale Europeo) per la partecipazione ai Centri Estivi accreditati.

Le agevolazioni sono spendibili fino al 10 giugno 2024 e sono valide per l’iscrizione a qualsiasi turno dei Centri Estivi prescelti, presenti nell’elenco dei Centri Accreditati. Dopo il 10 giugno le agevolazioni non utilizzate saranno cancellate e ri-assegnate ai cittadini rimasti in lista di attesa.

Alle famiglie beneficiarie verrà comunicata direttamente l’assegnazione del contributo con l’invio di un SMS, al numero di cellulare indicato in domanda.

La graduatoria, l’elenco degli Assegnatari e l’elenco dei Centri Estivi accreditati sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Parma, sezione Servizi, Educazione e Formazione, Contributi Regionali FSE per i Centri Estivi (sezione “allegati”).