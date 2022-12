Centro pedonalizzato, il Comune modifica l'ordinanza: navetta gratuita e via libera a biciclette e monopattini

Transito libero per biciclette e monopattini, navetta gratuita, fioriere al posto delle transenne, plateatico gratuito fino a 20 metri quadrati per i locali di via Mazzini e via Repubblica.

Sono queste alcune delle novità contenute nella modifica dell'ordinanza relativa alla nuova pedonalizzazione del centro storico, decise dall'amministrazione comunale dopo le indicazioni avute dai cittadini nel corso del primo fine settimana di sperimentazione. Le novità saranno applicate già a partire da giovedì 8 dicembre e nei successivi week-end del 10 e 11 e del 17 e 18 dicembre.

La decisione del sindaco Guerra, una novità assoluta per Parma, nasce sulle orme di provvedimenti simili prese in altre città come Napoli e la stessa Bologna.

Il primo cittadino non esclude che, dopo la sperimentazione di dicembre, il provvedimento possa essere applicato anche nei week-end dopo il patrono di Sant'Ilario. "Confronteremo i dati, che ricaveremo durante questa sperimentazione e poi decideremo se proseguire anche nel 2023" ha precisato Michele Guerra. "L'idea è proprio quella di pedonalizzare il centro storico, nel corso dei fine settimana".

Le altre modifiche riguardono la creazione di un posto auto per disabili aggiuntivo nella intersezione Cavestro-Mazzini, la presenza delle indicazioni del PDays sui pannelli a messaggio variabile in città e su paline e monitor a messaggio variabile alle fermate Tep.

"Per noi la pedonalizzazione è stata molto positiva - sottolinea il sindaco di Parma Michele Guerra. Volevamo vedere se questo provvedimento cambiasse l'aria del centro storico e in effetti è stato così soprattutto per la giornata di domenica. In quei due giorni siamo stati tra la gente e abbiamo raccolto tante indicazioni da parte dei cittadini. Le abbiamo ascoltate subito e lunedì sera l'assessore Gianluca Borghi ha coordinato il tavolo per la modifica dell'ordinanza".