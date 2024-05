"Centro storico in ginocchio, colpa della politica"

"La crisi socio-economica che oggi vive il centro storico è frutto di 15 anni di scelte amministrative sbagliate. A tale proposito sarebbe interessante conoscere quanti posti auto sono stati tolti anche ai residenti cosa che, unitamente alla mancanza di servizi e alla bolgia notturna dovuta ad un utilizzo delle strade a scopo ricreativo, ha reso invivibile molte zone del centro.Il centro soffre per mancanza di parcheggi comodi e per difficoltà di accesso". La nota diffusa dal direttivo del Comitato Parma in Centro è chiara. E ha come chiaro obiettivo quello di colpire la gestione politica degli anni passati. "Chi risiede in centro, si reca fuori per acquisti, in primis alimentari, per quanto riguarda l’abbigliamento. Il fenomeno comincia a prendere piede in quanto l’offerta commerciale si è ridotta e i negozi vuoti sono stati sostituiti da attività legate alla bassa ristorazione e da negozi etnici sicuramente non accattivanti per favorire accesso di persone intenzionate a spendere - prosegue la nota -.

Qualcuno ha pensato di risolvere il problema con chiusure, fioriere e panchine per favorire il passeggio. A tale proposito noi abbiamo già fatto un sondaggio che è risultato contrario alle chiusure per il 95% dei casi, ora per togliersi ogni dubbio bisognerebbe sentire cosa ne pensano tutti i diretti interessati con un referendum, così come si fece all’ inizio degli anni 90, prima della introduzione delle ZTL. Chi ha avuto responsabilità amministrative in questo settore nelle passate amministrazioni, non ha fermamente creduto ad una riqualificazione della zona centrale ad uso commerciale si è sempre giustificato dietro al facile slogan “cosa possiamo fare noi, la gente compra su internet”, puntiamo piuttosto sul turismo. Quindi commercio dato perso per focalizzarsi su un turismo che è risultato povero, costituito da ragazzi in gita e pensionati poco inclini a spendere e a fermarsi più di una notte in un B-B. Occorre puntare su qualità più che su quantità. Meglio avere 10 persone che spendono 1000 piuttosto che 100 che ne spendono 100. Un turismo più qualificato e una posizione più morbida sugli accessi, riporterebbe residenti e quell’offerta commerciale che in questi ultimi 20 anni è venuta a mancare a favore di centri commerciali di lusso, dove il sabato e la domenica non si trova parcheggio e dove occorre fare la fila per pagare".