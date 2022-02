"Centro storico: insicurezza, degrado e disagio sociale sono il nuovo biglietto da visita"

"Desertificazione, insicurezza, degrado urbano e disagio sociale - scrive il comitato Parma in Centro - sono, purtroppo, il nuovo pessimo biglietto da visita del centro storico Parma, causa l’incapacità da parte di chi ha avuto in questi anni responsabilità amministrative in materia. Seguendo le varie proposte per il centro in vista delle prossime amministrative, noi portiamo avanti e facciamo riferimento a quelle dell’ ex assessore Giampaolo Lavagetto con il nostro progetto Per Parma 2032. Il centro storico e oltretorrente devono ritornare un luogo sicuro, pulito per residenti e per attività legate a commercio e ristorazione senza prevaricazione di una parte sull’altra, garantendo così maggiore attrazione per i visitatori.

Fin da quando si è parlato di progetto di via Farini si è verificato un forte squilibrio a danno di residenti e attività commerciali e sanitarie. La residenzialità e gli uffici ne hanno fatto le spese, si è verificato un abbandono da parte degli abitanti storici ,sostituiti dai nuovi arrivati che hanno ritrovato in centro un habitat a loro conforme. Strade del centro vuote durante la settimana di giorno per essere più vissute la sera grazie al libero accesso. L’idea di esportare il modello di via Farini , quindi di allargare il salotto , non può e non deve essere perseguito . Vanno vissute di più le piazze da sempre luogo di ritrovo e molto più adatte anche per aggregazione giovanile . Riqualifichiamo le piazze abbandonate iniziando da quella della stazione, ingresso alla città oggi abbandonato a se stesso. Inoltre, dalle pagine di questo giornale facciamo un appello ai consorzi dei prodotti tipici del territorio che potrebbero in un certo senso presidiarla con i loro prodotti tipici adatti ad una buona accoglienza turistica".