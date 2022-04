Dai distributori automatici agli internet point e le lavanderie a gettoni: ecco l'elenco delle attività vietate in centro

Il nuovo regolamento per il commercio in centro storico è stato approvato in Consiglio comunale con 19 voti favorevoli, i voti contrari del consigliere di Parma Protagonista Giuseppe Massari, di Roberta Roberti del gruppo Misto e il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni e l'astensione dei consiglieri Di Patria e Mahidra di Effetto Parma. I consiglieri del Pd sono usciti dall'aula al momento del voto.

Il testo approvato regola "gli aspetti di compatibilità relativi all’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede delle attività economiche in sede fissa presenti all’interno del perimetro del centro storico". Le nuove norme verranno applicate per 9 mesi dalla data dell'entrata in vigore: sarà possibile prorogare la validità di altri 3 mesi.

Ecco l'elenco della attività escluse dal centro storico: commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, limitatamente alle attività di compro-oro esercitate in forma prevalente: commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari; commercio all'ingrosso non specializzato; commercio al dettaglio di articoli per adulti - sexy shop; commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet limitatamente alle attività esercitate in forma esclusiva svolte in spazi posti ai piani terra degli edifici e con vetrine fronte strada.

Viene anche escluso il commercio al dettaglio di bevande effettuato per mezzo di distributori automatici in altri esercizi commerciali già abilitati, i posti telefonici pubblici e gli Internet Point; i servizi di trasferimento di denaro - money transfer. Vengono escluse anche le attività dei call center, i servizi di centri per il benessere fisico, le lavanderie e tintorie (ma solo quelle automatiche), gli empori e gli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.

Dopo il lancio della petizione di un gruppo di cittadini, che hanno accusato il testo di essere discriminatorio e xenofobo, l'assessore alle attività produttive Cristiano Casa ha risposto, sostenendo che la richiesta era arrivata direttamente dai residenti e dai comitati di quartiere. Le firme dei cittadini, prima del Consiglio di ieri, avevano raggiunto il numero di 230.