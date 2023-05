Centro storico libero dalle auto: nel week end torna la pedonalizzazione

Il prossimo weekend tornano i P-Days, a piedi nel centro di Parma, nel segno della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del centro storico.

Il pedone è il vero protagonista di questa misura che prevede l’esclusione del traffico veicolare il sabato dalle 14.30 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 20, in via Mazzini - da strada Garibaldi a piazza Garibaldi, piazza Garibaldi e nel primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio. Sarà ovviamente consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, veicoli trasporto invalidi, ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato.

Nati con l’accordo delle Associazioni di categoria dei commercianti, i P-Days sono veri e propri weekend di valorizzazione del centro storico per godere appieno delle bellezze della città e delle tante proposte disponibili senza frenesia, a piedi e senza traffico.

Navetta gratuita per i P-Days

Chi arriva dalla zona est della città potrà parcheggiare nei pressi de La Galleria (ex Barilla Center) e raggiungere la zona pedonalizzata in autobus.

Percorso: La Galleria (ex Barilla Center), Barriera Repubblica, viale San Michele, stradone Martiri della Libertà e strada XXII Luglio. Arrivata in strada Repubblica, la navetta proseguirà fino alla rotonda di via Mantova per tornare quindi a La Galleria (ex Barilla Center).

Frequenza: una corsa ogni 15 minuti.

Fermate: lungo il percorso saranno servite a richiesta tutte le fermate presenti. È inoltre istituita una fermata provvisoria in via XXII Luglio, di fronte alla chiesa di San Quintino.

Sconti per i parcheggi

Le agevolazioni prevedono la possibilità, fino al 30 giugno, di acquistare il nuovo abbonamento speciale P-Days per usufruire della sosta dalle 15 di sabato alle 24 di domenica nei parcheggi di Viale Toschi e Via Goito a soli 15 euro al mese – equivalente a circa 3 euro per fine settimana. I commercianti potranno acquistare il nuovo abbonamento P-Days per darlo in omaggio ai clienti fidelizzati. Inoltre, per tutti gli altri clienti, i commercianti potranno acquistare per i parcheggi di Viale Toschi, Via Goito e Via Kennedy buoni sosta scontati del 25% da 1 ora o da 2 ore.

Prorogate anche nel 2023 le agevolazioni tariffarie - prevalentemente in orario serale e notturno - promosse con successo dal 2018 nei cinque parcheggi a servizio della città: Viale Toschi, Via Goito, Via Abbeveratoia, Via J.F. Kennedy e Repubblica (nei pressi del centro La Galleria).

Fino al 30 giugno per il Parcheggio denominato Fratti DUC Parking fino ad esaurimento posti, sarà applicata la seguente tariffazione, per una fascia oraria di quattro ore di sosta a partire dalle ore 15 del sabato e sino alle ore 24 della domenica: prima ora di sosta € 1,50; seconda ora di sosta € 3,00; terza ora di sosta € 4,00; quarta ora di sosta € 5,00.

Al Parcheggio DUS applicate tariffe calmierate di 1.20 euro all’ora.

Le deviazioni degli autobus

Deviazione delle linee 3, 4, 5 e 8, dalle 14.30 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica.

Linee n. 3 – 4 – 5: in direzione centro città, provenienti da Via D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, Via Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego, stazione ferroviaria (fermata A), V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere, poi, il consueto tragitto sul Ponte di Mezzo.

Linea n. 8: diretti verso il centro città, da P.le Risorgimento, i bus si instraderanno lungo V.le Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per tornare al regolare tragitto in V.le Mariotti. Stesso percorso in senso contrario.

Gli eventi

