Centro UCB: Premio di laurea in memoria del dott. Manfredo Squeri

Il Centro Universitario di Bioetica (University Center of Bioethics - UCB) dell’Università di Parma ha istituito, grazie al contributo del Centro di Bioetica “Luigi Migone”, il Premio di Laurea intitolato a Manfredo Squeri, del valore di 2.000 euro, da attribuire a laureati dell’Ateneo di Parma con una tesi triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico discussa nel triennio 2018-2020 su un tema di Bioetica.

La domanda deve essere presentata entro il 26 febbraio 2021. La tesi può essere di studio o di ricerca e deve essere originale. Se di particolare interesse sarà pubblicata sul “Quaderno del Centro di Bioetica Luigi Migone”.

Il Premio viene istituito in memoria del dott. Manfredo Squeri, socio del Centro Luigi Migone e suo Tesoriere, prematuramente deceduto nel mese di marzo di quest'anno a causa della malattia da Coronavirus (Covid-19), medico instancabile e appassionato che ha dedicato l’intera sua vita, fino all’ultimo, alla cura dei pazienti con passione e dedizione, dimostrando sempre spirito di grande amicizia, collaborazione e integrazione con tutti i colleghi della Sanità parmense.

Il premio è finalizzato a premiare l’attività di studio in tema di Bioetica che si è svolta per l’elaborazione della tesi e a incoraggiare l’interesse del neolaureato per la ricerca e l’approfondimento.