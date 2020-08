CePIM Spa: eletti il nuovo Presidente e il nuovo Amministratore delegato

Si è tenuto venerdì 31 luglio il Consiglio di Amministrazione di CePIM SpA Interporto di Parma che ha visto la nomina di tre nuovi consiglieri e l'elezione dei nuovi vertici aziendali in seguito alle dimissioni di alcuni consiglieri. Entrano in consiglio Massimo Bechi, Marzio Benecchi e Marco Damonte in sostituzione dei dimissionari Luigi Capitani, Guglielmo Moscaritolo ed Emiliano Occhi. Il Consiglio di amministrazione ha eletto Presidente Gianpaolo Serpagli e ha affidato il ruolo di Amministratore delegato al Dirigente Eni Massimo Bechi.

